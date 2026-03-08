La Guardia Civil rescata a dos alpinistas y a una esquiadora en el Pirineo aragonés

El mal tiempo durante todo el fin de semana y el puente para los zaragozanos se ha dejado notar en la menor actividad deportiva en el Pirineo aragonés, lo que ha reducido la carga de trabajo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. El equipo ha completado este fin de semana su hoja de servicios con dos operaciones de salvamento en las que ha auxiliado a dos montañeros en Biescas y a una esquiadora accidentada en Panticosa.

La primera salida tuvo lugar este sábado a las 18.10 horas tras comunicarse a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón que dos alpinistas, dos varones de 38 y 29 años, vecinos de Villava (Navarra) y Burlada (Navarra), avisaron de que, a causa de las malas condiciones de la nieve, no podían continuar la actividad que desarrollaban en la vía Senda de los Cuervos de Peña Telera, en el término municipal de Biescas.

Ello activó el GREIM de Panticosa, que se trasladó al lugar en vehículo oficial y posteriormente a pie. Tras localizar a los montañeros, fueron acompañados hasta que la Unidad Aérea de Huesca, que los evacuó y trasladó en la aeronave a la helisuperficie de Panticosa y posteriormente a su vehículo particular. El operativo concluyó más de 15 horas después, sobre las 9.30 horas del domingo.

El segundo operativo se ha organizado este domingo 8 de marzo en auxilio de una esquiadora de montaña de 63 años, vecina de Toledo, que se ha lesionado una rodilla al sufrir una caída en el bosque de Belio, en el término municipal de Panticosa (Huesca).

Noticias relacionadas

El GREIM de Panticosa ha sobrevolado la zona y, una vez la ha localizado, la ha evacuado y trasladado en la aeronave hasta el Hospital San Jorge de Huesca.