Un motorista muere en un accidente de tráfico en la A-2 en Calatayud
El accidente ha tenido lugar las 18.50 horas sin que se hayan visto involucrados más vehículos
Un motorista ha muerto este domingo por la tarde en un accidente de tráfico en la A-2, en el punto kilométrico 231 a la altura de Calatayud (Zaragoza). El siniestro ha tenido lugar sobre las 18.50 horas y desde entonces está causando importantes retenciones en la autovía hasta el punto de que se contabilizan dos kilómetros de atasco en los dos carriles del sentido Madrid. Por el momento se desconocen las causas del accidente, aunque en el grave percance no se ha visto involucrado ningún otro vehículo.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil además de varias dotaciones de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) pertenecientes a los parques de Calatayud y de La Almunia de Doña Godina. En el operativo también han participado servicios médicos del 061.
