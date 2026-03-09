Aumentan los accidentes de esquiadores fuera de pistas: "La gente se cree inmortal"

La temporada de avalanchas 2025/26 en Europa ha sido especialmente preocupante. Según los registros de los Servicios Europeos de Aviso de Aludes (EAWS), se han contabilizado hasta la fecha 121 víctimas mortales, frente a las 70 de la temporada 2024/25, lo que supone un incremento de casi un 73%. Este aumento refleja la peligrosidad de la montaña y salir a esquiar fuera de pistas, donde ninguna zona puede ser segura.

En España, el repunte es especialmente llamativo. Mientras que en la campaña 24-25 se registraron dos fallecidos, este año la cifra asciende a ocho. Este incremento ha encendido todas las alarmas. No solo en España, sino también en grandes destinos alpinos como Francia, Austria, Suiza o Italia, e incluso en Estados Unidos, los accidentes, muchos mortales, se han disparado. Para Iñaki González, jefe de pistas de Aramón en Formigal y Panticosa, la explicación es tan directa como inquietante: "La gente se cree inmortal".

Se ha perdido el respeto a la montaña. "No se están atendiendo las indicaciones de las estaciones. Aunque los medios informan de accidentes casi a diario, muchos esquiadores piensan que eso no va con ellos", dice.

"Es incomprensible", admite González. "Se están produciendo accidentes fuera de pista de varias personas a la vez, algo que ni los propios profesionales de las estaciones europeas terminan de entender", añade.

Paradójicamente, nunca ha habido tanta información disponible. Partes diarios de nieve, boletines nivológicos actualizados y avisos constantes en redes sociales y medios especializados. Sin embargo, el mensaje no siempre cala. El jefe de pistas insiste en que equiparse no es sinónimo de estar a salvo. "Llevar mochila airbag, ARVA, pala y sonda es fundamental, pero no garantiza la supervivencia. Es como conducir un coche con ABS y múltiples airbags. Son sistemas de seguridad, no salvoconductos", indica.

El problema, explica, es la falsa sensación de control. La tecnología y el material avanzado pueden generar una confianza excesiva que lleva a asumir riesgos innecesarios. En caso de avalancha, el margen de actuación es mínimo. "Siempre se habla de los 15 minutos de oro para rescatar a una persona sepultada por un alud. A partir de ahí, las posibilidades de supervivencia caen drásticamente", termina.