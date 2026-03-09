Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aumentan los accidentes de esquiadores fuera de pistas: "La gente se cree inmortal"

En España, el incremento de fallecidos por avalanchas ha pasado de dos durante el invierno anterior a ocho en la temporada actual, encendiendo todas las alarmas en el sector

Rescate del Greim tras el alud en Pico Cibollés

Rescate del Greim tras el alud en Pico Cibollés

Guardia Civil

Israel Salvador

Formigal (Huesca)

La temporada de avalanchas 2025/26 en Europa ha sido especialmente preocupante. Según los registros de los Servicios Europeos de Aviso de Aludes (EAWS), se han contabilizado hasta la fecha 121 víctimas mortales, frente a las 70 de la temporada 2024/25, lo que supone un incremento de casi un 73%. Este aumento refleja la peligrosidad de la montaña y salir a esquiar fuera de pistas, donde ninguna zona puede ser segura.

En España, el repunte es especialmente llamativo. Mientras que en la campaña 24-25 se registraron dos fallecidos, este año la cifra asciende a ocho. Este incremento ha encendido todas las alarmas. No solo en España, sino también en grandes destinos alpinos como Francia, Austria, Suiza o Italia, e incluso en Estados Unidos, los accidentes, muchos mortales, se han disparado. Para Iñaki González, jefe de pistas de Aramón en Formigal y Panticosa, la explicación es tan directa como inquietante: "La gente se cree inmortal".

Se ha perdido el respeto a la montaña. "No se están atendiendo las indicaciones de las estaciones. Aunque los medios informan de accidentes casi a diario, muchos esquiadores piensan que eso no va con ellos", dice.

"Es incomprensible", admite González. "Se están produciendo accidentes fuera de pista de varias personas a la vez, algo que ni los propios profesionales de las estaciones europeas terminan de entender", añade.

Paradójicamente, nunca ha habido tanta información disponible. Partes diarios de nieve, boletines nivológicos actualizados y avisos constantes en redes sociales y medios especializados. Sin embargo, el mensaje no siempre cala. El jefe de pistas insiste en que equiparse no es sinónimo de estar a salvo. "Llevar mochila airbag, ARVA, pala y sonda es fundamental, pero no garantiza la supervivencia. Es como conducir un coche con ABS y múltiples airbags. Son sistemas de seguridad, no salvoconductos", indica.

El problema, explica, es la falsa sensación de control. La tecnología y el material avanzado pueden generar una confianza excesiva que lleva a asumir riesgos innecesarios. En caso de avalancha, el margen de actuación es mínimo. "Siempre se habla de los 15 minutos de oro para rescatar a una persona sepultada por un alud. A partir de ahí, las posibilidades de supervivencia caen drásticamente", termina.

