Compañeros del agente Maldonado, tras su muerte en un accidente de tráfico en Calatayud: "Era una persona muy noble"

El luto y la tristeza han invadido este lunes el Destacamento de la Guardia Civil de Calatayud tras el fallecimiento del agente Maldonado en un trágico accidente de tráfico ocurrido ayer por la tarde en la A-2. Quienes trabajaban con Alejandro han coincidido en que este sevillano de 35 años era un guardia civil "muy responsable", un agente que perdió la vida a bordo de su moto, esa afición por el mundo del motor que le llevó a especializarse en la Agrupación de Tráfico siendo este municipio zaragozano su primer destino en la unidad. Y Alejandro era uno más en Calatayud a pesar de que había llegado hasta tierras aragonesas hace apenas cinco años...

"Era un chaval muy querido que tenía muchos amigos en el pueblo. Estaba plenamente integrado", ha explicado a este diario uno de sus compañeros, quien ha querido recordar al agente Maldonado como un hombre "voluntarioso", "amigo de sus amigos" y que siempre llevaba el "compañerismo" por bandera. "Tenía muchas agallas y aportaba energía al grupo", ha añadido este mismo guardia civil, quien rememoraba los "muchos servicios" que ha compartido con el fallecido en las labores de vigilancia y de auxilio en carretera que realizaban a bordo de sus motos.

"Muy noble"

Ha sido otro compañero quien ha hablado del agente Maldonado como "una persona muy noble, muy llevadera y muy proactiva" a la que también ha definido como "un aficionado a los deportes de motor". Porque este domingo, precisamente, regresaba a bordo de su moto hasta Calatayud, donde estaba previsto que iniciara su jornada laboral en el servicio de noche. Pero un trágico siniestro vial que tuvo lugar a las 18.50 horas truncó su vida y la de sus dos hijos, dos menores de cinco y siete años con los que llegó hasta Calatayud de la mano de su por entonces mujer, también afincada ahora en el municipio bilbilitano.

Por eso hasta el Destacamento de Calatayud se ha desplazado este lunes una psicóloga de la Comandancia de Zaragoza para atender a los familiares del difunto. A Sevilla se va a trasladar su cuerpo para darle sepultura una vez que esta mañana se ha practicado la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). "Todo el mundo en Calatayud está volcado en bajar a Sevilla a despedirlo", han subrayado sus compañeros. No extraña si con todos ellos establecía ese "vínculo muy cercano" que les permitió conocer a "un chaval tan afable". "Estamos destrozados", han lamentado.