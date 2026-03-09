Expulsado de España un hombre que cumplía condena en Zuera (Zaragoza) por abusar sexualmente de sus hijas

Agentes de la Policía Nacional han ejecutado la orden de expulsión del territorio nacional de un ciudadano de Ecuador que se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) tras cumplir condena por delitos de agresión sexual continuada y abuso sexual continuado.

El expulsado, un hombre de 55 años, fue condenado en febrero de 2010 a quince años de prisión por un delito de agresión sexual continuada y diez años de prisión por un delito de abuso sexual continuado a dos de sus hijas, menores de edad, durante varios años.

Según los hechos probados de la sentencia, el condenado agredió sexualmente de forma reiterada y prolongada en el tiempo a dos de sus hijas menores de edad durante varios años, hechos que fueron denunciados por la madre tras conocer lo ocurrido, ha informado la Policía Nacional.

Desde su detención y puesta a disposición judicial, en abril de 2008, el condenado permaneció ingresado en la cárcel de Zuera hasta que se ha hecho efectiva su expulsión del territorio nacional el pasado 4 de marzo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en cumplimiento de una resolución administrativa de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza en octubre de 2025.

El hombre tiene prohibida la entrada en España y en el resto de países del espacio Schengen durante un periodo de diez años en aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería.