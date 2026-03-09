Investigan a un conductor por un adelantamiento temerario que casi acaba en tragedia en una carretera de Huesca

Un adelantamiento prohibido, en un tramo con visibilidad reducida y con un coche aproximándose de frente. Esa es la peligrosa maniobra por la que el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Huesca ha investigado a un hombre de 32 años y vecino de Lleida como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero en la carretera N-230, que une Lleida con Vielha, a la altura del término municipal de Montanuy, en la provincia de Huesca. Según ha informado la Guardia Civil, el investigado conducía una furgoneta de alquiler sin conductor cuando realizó un adelantamiento antirreglamentario a dos vehículos invadiendo el carril contrario en una zona donde estaba expresamente prohibido adelantar.

La maniobra se produjo, además, en un punto especialmente delicado de la vía, con escasa visibilidad, lo que aumentó todavía más el riesgo. Mientras la furgoneta circulaba por el carril izquierdo en sentido contrario para completar el adelantamiento, otro vehículo se aproximaba correctamente por su carril. La situación obligó al resto de conductores implicados a frenar de forma brusca para evitar una colisión que podría haber tenido consecuencias muy graves.

Las imágenes grabadas desde uno de los vehículos resultaron clave para la investigación. Uno de los conductores adelantados puso los hechos en conocimiento del GIAT y entregó la grabación captada desde su propio coche, un material que permitió a los agentes reconstruir la secuencia y avanzar en la identificación del supuesto responsable.

Tras las gestiones practicadas, la Guardia Civil logró localizar al presunto autor de la maniobra y procedió el pasado 23 de febrero a investigarlo por un supuesto delito contra la seguridad vial. Se trata de un varón de 32 años, vecino de Lleida, que deberá presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca instruyó las correspondientes diligencias, que ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Monzón.

Este tipo de conducta está recogida en el artículo 380 del Código Penal, que castiga a quien conduce un vehículo a motor con temeridad manifiesta y pone en concreto peligro la vida o la integridad de otras personas. Las penas previstas para este delito pueden alcanzar los dos años de prisión, además de la retirada del permiso de conducir entre uno y seis años.

El caso vuelve a poner el foco sobre una de las conductas más peligrosas al volante: los adelantamientos indebidos en carreteras convencionales. En vías de doble sentido como la N-230, un error o una maniobra imprudente puede reducir a segundos el margen para evitar un accidente frontal. En esta ocasión, la rápida reacción de los demás conductores evitó el choque.

La investigación de la Guardia Civil subraya también la importancia de las grabaciones realizadas desde otros vehículos, cada vez más habituales, para esclarecer maniobras peligrosas y depurar responsabilidades en carretera.