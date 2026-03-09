El juez del caso Forestalia convoca a las partes para resolver la paralización del Clúster del Maestrazgo

El juez que instruye el caso Forestalia escuchará este viernes a las diversas partes personadas en el procedimiento para resolver en los siguientes días la paralización -o no- del Clúster del Maestrazgo que hace una semana solicitó la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA). Porque los investigadores advirtieron al instructor de la conveniencia de paralizar la ejecución del proyecto una vez que se detuvo a Fernando Samper y a otras cinco personas vinculadas a una presunta de trama de irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables en la provincia de Teruel. En cualquier caso, es un proyecto que todavía no ha echado a andar después de que, a finales de 2024, el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) adquiriera el proyecto al gigante aragonés de las energías renovables.

Es una vista de medidas cautelares que se celebrará este 14 de marzo a las 09.30 horas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, cuyo titular, el magistrado Juan José Cortés, ha convocado con el objetivo de "no producir indefensión" entre el ministerio fiscal, las acusaciones y defensas que obran en las actuaciones y las empresas que se puedan ver afectadas por la decisión judicial. Y es que la Guardia Civil aportó un informe medioambiental como resultado de la prueba pericial requerida por el juez en relación con el Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico proyectado en el país.

Son las primeras pesquisas en las que está avanzando el juez una vez que el pasado martes se precipitó la conocida como 'Operación Perserte' con seis detenciones y doce registros en Zaragoza (2) y en Madrid (10). Ha sido una semana en la que el magistrado también ha trasladado una providencia a las partes al considerar que su Juzgado "carece de competencia territorial" por la magnitud de los delitos investigados. Y este mismo lunes, precisamente, se ha conocido que la Fiscalía ha remitido un informe favorable a la inhibición que defendía el juez instructor por la magnitud de los delitos investigados.

En la providencia se hacía constar que las pesquisas le habían llevado hasta las sedes de órganos administrativos como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) o el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) por un delito de prevaricación, otro de cohecho "íntimamente vinculado" y otro de blanqueo de capitales que "no se realiza" en la provincia turolense. En esta comunicación defendió la adopción de medidas hasta que se resuelva la inhibición.