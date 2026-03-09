El operativo para encontrar a Pablo Cebolla y Ares Miguel divide el río Ebro en Zaragoza para avanzar más rápido

La Policía Nacional ha mantenido esta mañana de lunes una reunión de coordinación con los diferentes organismos que participan en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos Pablo Cebolla y Ares Miguel en Zaragoza.

En esta reunión se ha acordado sectorizar la búsqueda a lo largo del río Ebro, con el objetivo de poder avanzar con mayor rapidez y abarcar la mayor extensión posible de terreno. De este modo, cada uno de los equipos participantes se encargará de revisar zonas concretas del cauce y de sus orillas.

Hasta el momento, durante los rastreos han ido apareciendo diferentes prendas de ropa. Sin embargo, ninguna de ellas ha correspondido a los jóvenes desaparecidos. El incremento del caudal del río en las últimas semanas ha arrastrado numerosos restos, entre ellos ropa procedente en muchos casos de asentamientos de personas sin hogar situados bajo los puentes del Ebro a su paso por Zaragoza.

El Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional de Zaragoza es el encargado de centralizar toda la información que llega desde los distintos equipos desplegados sobre el terreno. Las labores de búsqueda se extienden actualmente a lo largo del curso del río hasta la zona de Mequinenza, donde también se mantienen activos diferentes medios de rastreo.

En el encuentro han participado representantes de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Bomberos de la Diputación Provincial y Protección Civil, así como responsables de los distintos grupos operativos de la Policía Nacional.

Durante la reunión se han puesto en común las actuaciones realizadas hasta el momento y se ha reforzado la coordinación entre todos los servicios intervinientes, estableciendo una estrategia conjunta de trabajo que permita optimizar los esfuerzos en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

El dispositivo continúa bajo la coordinación de la Policía Nacional, manteniéndose la colaboración permanente entre todos los organismos participantes, que seguirán trabajando de forma conjunta en las labores de búsqueda.

La UME ha sido el último cuerpo en sumarse a las labores de búsqueda de Pablo Cebolla, desaparecido desde la madrugada del pasado 13 de febrero en Zaragoza. Forman parte del operativo actual equipos de búsqueda subacuática, equipos cinológicos de búsqueda de restos humanos, equipos RPAS y equipos de búsqueda en orillas. Por su parte, Ares Miguel Tiziano, de 20 años y con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lleva desaparecido en Zaragoza desde el pasado 20 de noviembre.