La Policía Local de Zaragoza interviene un punto de droga en una peña clausurada en Santa Isabel

La Policía Local de Zaragoza ha realizado una intervención en un local clausurado que era utilizado como peña en el barrio de Santa Isabel, donde ha identificado a seis personas y ha localizado sustancias estupefacientes y material relacionado con su tráfico, lo que ha dado lugar a diligencias penales por un presunto delito contra la salud pública.

La actuación tuvo lugar a las 9 de la mañana del pasado 7 de marzo después de que una patrulla fuera requerida por la sala del 092 para acudir a un local donde, según las quejas recibidas, varias personas se encontraban reunidas provocando molestias al vecindario.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que existía una resolución firme que declaraba la clausura del establecimiento como peña, por lo que procedieron a tramitar la correspondiente denuncia urbanística y a realizar el precinto del local.

Durante la inspección, los policías identificaron a seis personas y localizaron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina y hachís, además de distintos precursores y utensilios utilizados para el tráfico y consumo de droga.

Entre el material intervenido se encontraban varias básculas de precisión, pequeñas bolsas para la dosificación de sustancias, rollos de alambre para su cierre y varios "grinders" empleados para la preparación de las drogas.

Asimismo, los agentes localizaron una carabina de cuarta categoría calibre 4,5 milímetros con su munición, además de una maza metálica y un puño americano, considerado arma prohibida.

Tras la intervención, la Policía Local ha instruido las correspondientes diligencias que han sido remitidas a la autoridad judicial, junto con los efectos decomisados y la identificación de las personas implicadas como posibles autoras de un delito contra la salud pública.