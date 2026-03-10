Buscan en Tenerife a ‘El Potajito’, fugado de una cárcel de Zaragoza

La Policía Nacional intenta localizar en Tenerife a un conocido delincuente que se fugó de un centro penitenciario en Zaragoza. Los investigadores creen, que tras quitarse una pulsera para evitar que se acerque a su exnovia, de la que tiene una orden judicial de alejamiento, el prófugo consiguió viajar a la Isla. Agentes vigilan dos viviendas. Uno de esos domicilios es el de la expareja sentimental del preso y otra se encuentra en el barrio de La Candelaria, en la zona de La Cuesta, en el municipio de La Laguna.

Según los datos que han trascendido, Pedro Airam C.G., alias El Potajito, aprovechó un permiso penitenciario para no regresar a la cárcel. Y supuestamente se quitó la mencionada pulsera durante la noche del pasado domingo. Por ahora se desconoce cómo el varón, que tiene 38 años, pudo llegar desde Zaragoza hasta Tenerife con dicho dispositivo electrónico.

Ante su peligrosidad, la Policía Nacional emitió una orden de búsqueda y captura. Según las fuentes consultadas, en la prisión de Zaragoza cumple condena por numerosos robos que llevó a cabo hace años. El Potajito empezó a cometer delitos cuando era menor y hace más de dos décadas ya era uno de los delincuentes juveniles más famosos y escurridizos.

Logró fugarse, al menos, dos veces del centro de medidas judiciales de Valle Tabares cuando se hallaba en un módulo en régimen cerrado. Entonces, autoridades del Gobierno de Canarias afirmaban que dichas dependencias eran las más seguras de España. A comienzos de septiembre del 2005, tres menores, entre los que figuraba Pedro Airam, lograron escapar del recinto. Aprovecharon un altercado causado por sus compañeros, que llamó la atención del personal de seguridad; rompieron los barrotes de una habitación distinta a la suya y, por una ventana, saltaron a una azotea. Y después llegaro al exterior del recinto, con lo que también eludieron la seguridad externa. Meses antes consiguió efectuar una primera huida del mismo centro.

Nueve años después, en el verano del 2014, se estableció un fuerte dispositivo para intentar atrapar a El Potajito, después de haber cometido decenas de robos en distintos enclaves del norte de Tenerife. A mediados de junio, guardias civiles, policías nacionales y agentes de la Policía Local, con su grupo operativo, la Unipol, realizaron un operativo en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, para intentar capturarlo. El motivo es que horas antes, en compañía de dos amigos, protagonizó algunos asaltos en bares en Icod de los Vinos, según trascendió en aquel momento.

E investigadores del Instituto Armado pensaban que los tres delincuentes podían dirigirse a dicho enclave de la capital tinerfeña. Tras varios controles y batidas por diversas calles, los funcionarios localizaron el coche usado por dichos jóvenes para escapar. Estaba abandonado en la calle La Pinocha.

Dos semanas después, presuntamente estuvo relacionado con la sustracción de joyas y efectos informáticos valorados en 30.000 euros en el domicilio de una mujer de La Orotava que era consejera del Cabildo de Tenerife. Al final, Pedro Airam fue capturado por la Guardia Civil el 4 de julio del 2014. Y en esos días se atrapó también a sus dos compinches, un hombre y una mujer. Se les atribuyeron 31 delitos contra el patrimonio.

Dichas personas entraban en viviendas en las que en ese momento no estuvieran sus moradores. Y se apropiaban de efectos como joyas, televisores, videojuegos, ropa, calzado, dinero en efectivo o material informático, entre otras cosas.

En una ocasión, El Potajito intentó robar en un domicilio en el municipio de Santa Úrsula y protagonizó una persecución por el barrio de La Corujera. En aquel momento también se le atribuyó un delito de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia.

Noticias relacionadas

Guardias civiles del puesto de La Victoria lo sorprendieron cuando trataba de entrar en una casa. Huyó en un coche que tenía preparado y que, al final, empotró contra un vehículo radiopatrulla y otro turismo particular. Escapó por una zona de viñas y, al final, lo capturaron en una vivienda abandonada. Cuando estaba engrilletado, mordió a un agente del Instituto Armado en un brazo.