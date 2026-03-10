La búsqueda de los dos desaparecidos en Zaragoza se divide desde hoy en tres zonas para mejorar la coordinación

El dispositivo de búsqueda de los dos desaparecidos en Zaragoza se reorganizará a partir de hoy en tres zonas diferenciadas de actuación con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficacia de los trabajos. En este nuevo esquema participarán de forma activa agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en coordinación con el resto de organismos implicados.

La primera zona, que comprende el tramo del río hasta el puente de la Pasarela del Bicentenario, contará con la participación de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza junto con agentes de la Policía Nacional. En este sector intervendrán principalmente la unidad de drones y la unidad de rescate acuático de los bomberos municipales, que desarrollarán labores de apoyo en el entorno fluvial y en la supervisión aérea del terreno.

En la segunda y tercera zona del dispositivo, que abarcan el tramo entre Presa Pina y el embalse de Mequinenza, seguirán trabajando agentes de la Guardia Civil junto con efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza. Todos ellos actuarán en coordinación con la Policía Nacional y la UME en las tareas de búsqueda. Por su parte, Protección Civil permanecerá disponible para atender cualquier incidencia que pueda surgir o prestar apoyo logístico a cualquiera de los grupos operativos.

Tecnología y análisis detallado del terreno

Por parte de Bomberos de Zaragoza se ha habilitado además una plataforma digital de mapeo, en la que se integrarán todas las imágenes obtenidas por drones y helicópteros durante los trabajos desarrollados en estos días. Este sistema permitirá realizar un análisis minucioso y un mapeo detallado de cada tramo del río y de sus riberas, lo que facilitará la planificación de las labores de rastreo.

Asimismo, se establecerá una coordinación entre los helicópteros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para realizar un reconocimiento aéreo del río desde el embalse de Mequinenza en dirección a Zaragoza, ampliando así la cobertura del dispositivo.

Perros especialistas y posibles desbroces

Del mismo modo, los guías caninos de la UME y de la Policía Nacional, junto con sus perros especialistas en la localización de restos humanos tanto en zonas de sumersión como en orillas, trabajarán de forma coordinada en distintas áreas del operativo.

Noticias relacionadas

Estos equipos centrarán especialmente sus actuaciones en zonas de difícil visibilidad, marcadas por la presencia de arbustos o maleza, y también se valora la posibilidad de que la UME desbroce determinadas áreas para facilitar las tareas de búsqueda.