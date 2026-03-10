Detenida una persona e investigada otra por robar en comercios de las provincias de Huesca y Zaragoza

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, en el marco de la Operación HUISTON, procedió a la detención de una persona e investigación de otra, como supuestas autoras de dos delitos de robo con fuerza en el interior de dos establecimientos comerciales de dos localidades, una en la comarca de La Hoya de Huesca y la otra en la comarca Central de la provincia de Zaragoza.

El día 13 de diciembre del año 2024, se denunció en el Puesto de la Guardia Civil de Tardienta que, en la misma noche, autores desconocidos robaron en el interior de un local comercial de una localidad de la comarca de La Hoya de Huesca, causando daños y sustrayendo 49 cartones de tabaco.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, inició las investigaciones para la averiguación de los hechos acaecidos. En el curso de las mismas, encontraron indicios y evidencias que vinculaban los presuntos autores con otro robo con fuerza ocurrido en la madrugada del mismo día, en un establecimiento hostelero situado en la comarca Central de la provincia de Zaragoza, en el que sustrajeron la recaudación de las máquinas de azar y bebidas del interior del local, siendo el valor de los daños y así como de los efectos sustraídos en ambos robos de unos 3.300 €.

Finalmente, el pasado 12 de febrero, los agentes del Equipo ROCA, apoyados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, se trasladaron a la provincia de Toledo, donde procedieron a la detención de una persona e investigación de otra como posibles autoras de dos delitos de robo con fuerza, siendo dos varones de 41 y 42 años, vecinos de la localidad de Torrijos (Toledo).

Por parte de la unidad investigadora, se continúan las gestiones para la localización e identificación del resto de autores de los hechos.

Noticias relacionadas

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, fueron remitidas al Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Torrijos (Toledo), quedando el detenido en libertad con cargos y el investigado se presentará cuando la Autoridad Judicial lo estime conveniente.