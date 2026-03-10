El Tribunal Supremo confirma los 26 años de cárcel contra el asesino machista de Villanueva de Gállego

El Tribunal Supremo acaba de poner punto y final en términos judiciales a uno de los asesinatos machistas más cruentos que se han cometido a lo largo de los últimos años en Aragón. Porque la Sala de lo Penal acaba de confirmar la condena de 26 años y 3 meses de cárcel contra Miguel Ángel Santiago Cortés, un vecino de Villanueva de Gállego que mató a su exmujer cuando María del Carmen se disponía a recoger a su hijo de seis años para disfrutar juntos del puente de la Cincomarzada de hace tres años. Y es una crueldad que no solo se demuestra por la violencia que empleó para casi decapitar a la difunta, sino también por las amenazas de muerte que le profirió hasta que le mató la tarde del 3 de marzo de 2023.

Por estos hechos consta una condena de 23 años y 6 meses de prisión por un delito de asesinato, otros 2 años de prisión por un delito de amenazas graves y 9 meses de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena. además de una indemnización de 200.000 euros en favor del niño por los daños morales ocasionados. Tanto es así que. en el juicio celebrado en el mes de diciembre de 2024, no fue citado a declarar porque sufría "un riesgo máximo de victimización" según argumentaron los médicos forenses. "Fue un mero comentario, pero el niño me preguntó si tenía que ver a su padre. Va a necesitar tratamiento durante muchos años", detalló uno de los doctores.

Privación de la autoridad familiar

Es una condena que agravó en seis meses el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) tras estimar el recurso interpuesto por el letrado de la Comunidad Autónoma, el abogado José Luis Gay, al retirar la atenuante de confesión que inicialmente había aminorado la condena dictada por el presidente del tribunal del jurado. De esta forma también puntualizó la Sala la retirada de la patria potestad al progenitor al matizar esta medida como "privación de la autoridad familiar" de acuerdo al Código de Derecho Foral de Aragón.

Más allá de la virulencia del crimen, en el atestado elaborado por la Guardia Civil se hicieron contar las amenazas de muerte que este varón de 58 años y nacionalidad española envió a su exmujer a través de WhatsApp. "Te voy a matar más tarde o más temprano. Irás al cementerio. Tienes los días contados", le escribió apenas unos días antes de que se armara con un cuchillo para acabar con la vida de María del Carmen, cuya familia ha estado representada en el procedimiento por la abogada Estela Concha.