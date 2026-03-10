Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso de David NavarroReal ZaragozaAtrapadas en la IndiaMundial de fútbol ZaragozaAyudas ViviendaPatrulla 'futbolera'
instagramlinkedin

Fernando Samper (Forestalia) declara como testigo en una denuncia de Teruel Existe contra la alcaldesa de Mosqueruela

El caso investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por la firma de un contrato con una consultora de Cuenca

Fernando Samper, junto a su equipo jurídico, a la salida del Juzgado de Teruel.

Fernando Samper, junto a su equipo jurídico, a la salida del Juzgado de Teruel. / EL PERIÓDICO

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha declarado este martes como testigo en el Juzgado de Teruel en una causa que investiga un presunto delito de prevaricación administrativa en el Ayuntamiento de Mosqueruela. La denuncia, presentada por Teruel Existe, señala a un contrato entre el consistorio de esta localidad turolense y una consultora de Cuenca.

La denuncia contra Alba Lucea, regidora del PSOE en Mosqueruela, señala la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. Lo denunciado por Teruel Existe es la firma de un contrato presuntamente irregular con una asesoría de Cuenca. Este compromiso fue rubricado en 2023 por la alcaldesa, para que esta firma conquense ofreciese servicios de asesoramiento jurídico.

Noticias relacionadas y más

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha participado en el Juzgado en calidad de testigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
  2. La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
  3. La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
  4. Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
  5. El 'Tourmalet' amenaza el rayo de esperanza del Real Zaragoza
  6. El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
  7. Muere un guardia civil fuera de servicio en un accidente de tráfico en la A-2 en Calatayud
  8. Una árbitra suspende un partido de fútbol regional aragonés tras recibir insultos como 'zorra' o 'guarra' y amenazas de muerte

El hombre que vive con 400 tortugas en su jardín: “Las reconozco a todas y las llamo por su nombre”

El hombre que vive con 400 tortugas en su jardín: “Las reconozco a todas y las llamo por su nombre”

Fernando Samper (Forestalia) declara como testigo en una denuncia de Teruel Existe contra la alcaldesa de Mosqueruela

Fernando Samper (Forestalia) declara como testigo en una denuncia de Teruel Existe contra la alcaldesa de Mosqueruela

David Navarro habla a solas con Soberón antes del entrenamiento del Real Zaragoza

David Navarro habla a solas con Soberón antes del entrenamiento del Real Zaragoza

Aragón recibió cerca de 3.700 reclamaciones de consumo en 2025: estas fueron las principales quejas de los usuarios

Aragón recibió cerca de 3.700 reclamaciones de consumo en 2025: estas fueron las principales quejas de los usuarios

Jorge Pueyo, sobre los excargos de CHA fichados por Forestalia: "Nos parecerá mejor o peor, pero no ha afectado a que denunciemos sus comportamientos"

Jorge Pueyo, sobre los excargos de CHA fichados por Forestalia: "Nos parecerá mejor o peor, pero no ha afectado a que denunciemos sus comportamientos"

¿No sabes qué jugar después de Resident Evil Requiem? Aquí tienes 5 recomendaciones para continuar

Pantomima Full recibe el Premio Blasillo de Huesca por su humor satírico en redes

Pantomima Full recibe el Premio Blasillo de Huesca por su humor satírico en redes
Tracking Pixel Contents