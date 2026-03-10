Fernando Samper (Forestalia) declara como testigo en una denuncia de Teruel Existe contra la alcaldesa de Mosqueruela

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha declarado este martes como testigo en el Juzgado de Teruel en una causa que investiga un presunto delito de prevaricación administrativa en el Ayuntamiento de Mosqueruela. La denuncia, presentada por Teruel Existe, señala a un contrato entre el consistorio de esta localidad turolense y una consultora de Cuenca.

La denuncia contra Alba Lucea, regidora del PSOE en Mosqueruela, señala la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. Lo denunciado por Teruel Existe es la firma de un contrato presuntamente irregular con una asesoría de Cuenca. Este compromiso fue rubricado en 2023 por la alcaldesa, para que esta firma conquense ofreciese servicios de asesoramiento jurídico.

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha participado en el Juzgado en calidad de testigo.