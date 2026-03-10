Un informe pericial apunta "una pérdida neta de biodiversidad" si se impulsan las dos plantas fotovoltaicas del Clúster del Maestrazgo

La Guardia Civil señala en un informe pericial la "pérdida neta de biodiversidad vegetal" y la "carencia de datos específicos" sobre "el riesgo real sobre aves y mamíferos" de la instalación de los dos parques fotovoltaicos del Clúster del Maestrazgo en los términos municipiales de Puertomingalvo, Linares de Mora y Mosqueruela. Por esas dos conclusiones, y hasta cinco más contra el proyecto presentado por Forestalia, la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) del Instituto Armado solicita "paralizar la ejecución del proyecto" con la intención de "evitar posibles daños sustanciales al medio ambiente".

Todo ello se desprende de un informe de 18 páginas que ya se encuentra en el Juzgado de Teruel. La Fiscalía, apoyada en este escrito, ha solicitado la paralización de todo el Clúster del Maestrazgo, el parque de energías renovables más grande de España que impulsa Forestalia y que concentra los esfuerzos de la Justicia desde hace días, que investiga una supuesta trama por la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

La Guardia Civil denuncia en las conclusiones de este estudio sobre las dos plantas fotovoltaicas, Masía I y Masía II, que el estudio de impacto ambiental del proyecto "presenta omisiones, errores de metodología, generalizaciones y faltas de rigor que debieron condicionar la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental". El estudio incluye los dos parques fotovoltaicos y la línea de evacuación asociada. También destaca que el estudio presentado por la promotora contempla "la eliminación del arbolado y matorral alto en las zonas de actuación", lo que afectaría a especies "protegidas" del entorno, y que el plan para reducir el impacto tiene medidas "técnicamente insuficientes", lo que llevaría a "una pérdida neta de biodiversidad vegetal que no queda restaurada".

La "carencia de datos específicos sobre el terreno" no permite a la Guardia Civil valorar positivamente el impacto en la fauna, ya que considera que se "ha reciclado información de otros proyectos eólicos ajenos" al impacto de Masía I y Masía II: "Impide conocer el riesgo real sobre aves y mamíferos". Las crítica de la Benemérita también van contra los estudios de impacto al patrimonio arqueológico del suelo, que no se presentaron. "Supone un riesgo de destrucción de yacimientos, monumentos y formaciones geológicas de alto valor".

"No identifican, describen, cuantifican y consecuentemente analizan los riesgos derivados de la actividad en combinación con otras fuentes de impacto en el mismo territorio y son insuficientes para garantizar la minimización de su impacto ambiental sobre la vida silvestre", insiste el informe de la UCOMA, que lamenta "las omisiones, carencias documentales e imprecisiones técnicas" que componen el proyecto presentado por Forestalia. Por ello, reclama al promotor de los dos parques fotovoltaicos que proceda a "la ampliación y subsanación de las deficiencias del estudio de impacto ambiental".

Dos parques de 127 hectáreas

El informe pericial más avanzado sobre el impacto de los parques que componen el Clúster del Maestrazgo estudia las 127 hectáreas que componen Masía I y Masía II. Dos explotaciones que alcanzarían una potencia instalada, cada una, de 49,49 MW. Muy cerca del límite de 50 MW, a partir del cual los permisos los tiene que dar el Gobierno central y no la comunidad autónoma. Esta táctica, la de no superar esa cifra, es repetida por Forestalia en múltiples ocasiones, como denuncia en otros documentos la UCOMA, que señal "el fraccionamiento" de parques para facilitar la tramitación, en beneficio del promotor. Estos dos parques tienen una línea de evacuación, con trazado soterrado, de más de 7.200 metros.

Para la Benemérita, "la existencia de una misma línea de evacuación y de estudios ambientales evidencia que la planificación, evaluación y viabilidad del conjunto han sido concebidas de manera global". Considera, por tanto, que "el impacto global sobre el ecosistema no puede analizarse de forma fragmentada". Por todo ello, la UCOMA afirma que "la potencia total ascendería a 98,98 MW".