La Guardia Civil detiene a tres personas por un intento de secuestro en Ejea
Tras una llamada de alerta, los agentes localizaron el vehículo donde se encontraba la víctima y detuvo a los presuntos implicados
Zaragoza
La Guardia Civil ha detenido este martes a tres personas por el presunto secuestro de otra en la localidad zaragozana de Ejea. En la madrugada del lunes al martes, varios agentes llevaron a cabo una actuación tras recibir una llamada de colaboración ciudadana que alertaba de una posible situación de riesgo. A partir de ese aviso, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda para localizar un vehículo en el que se encontraba la víctima.
El operativo permitió localizar el coche y culminó con la detención de tres personas presuntamente implicadas en los hechos en Borja. La víctima fue encontrada y se encuentra fuera de peligro.
La redacción ya trabaja en la ampliación de esta noticia
