Persecución en la N-234: un conductor huye de un control policial, casi arrolla a peatones y abandona el coche en Calatayud

La tarde del 23 de febrero, efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Calatayud vivieron una escena de alta tensión durante un control de alcoholemia y drogas. Los agentes dieron el alto al conductor de un turismo que ya era conocido por anteriores episodios de conducción con presencia de drogas. Sin embargo, al percatarse del dispositivo, el hombre aceleró bruscamente y se dio a la fuga.

La persecución se desarrolló por la N-234 (Sagunto–Burgos) y continuó a su paso por el casco urbano de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza). Según el relato de la actuación, el conductor estuvo a punto de impactar contra un tractor agrícola y casi llega a arrollar a dos peatones que cruzaban por un paso de peatones, quienes tuvieron que apartarse en el último momento para evitar ser atropellados.

En su huida, el vehículo abandonó la carretera y se adentró por un camino de tierra en dirección al polígono de La Charluca, en Calatayud. Allí, el conductor abandonó el coche y trató de continuar la fuga a pie, escapando finalmente por un campo aledaño.

Tras las investigaciones del Equipo de Investigación de Siniestros de Calatayud, el pasado 25 de febrero se procedió a la detención de un varón de 26 años, de nacionalidad marroquí y vecino de Calatayud, por dos presuntos delitos: conducción temeraria y resistencia o desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

La Guardia Civil recuerda que el artículo 380 del Código Penal castiga la conducción con temeridad manifiesta cuando se pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, con penas de seis meses a dos años de prisión y privación del derecho a conducir de uno a seis años. Además, el artículo 556 contempla penas de tres meses a un año de prisión o multa por resistencia grave o desobediencia.

Desde la Agrupación de Tráfico insisten en el mensaje preventivo: exceder los límites de velocidad o realizar maniobras bruscas puede desencadenar siniestros viales graves, especialmente en entornos urbanos y vías con tráfico compartido.