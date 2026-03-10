Una tarde 'futbolera' para la patrulla de la Guardia Civil de Daroca

Cuando la patrulla de la Guardia Civil de Daroca inició el domingo su servicio de tarde, difícilmente pudo imaginar que acabaría visitando dos campos de fútbol. Y, por supuesto, no lo hicieron como meros espectadores. La nutrida 'parrilla' de partidos en la regional aragonesa les llevó primero hasta 'La Platera' de Cariñena tras suspenderse el encuentro entre el Atlético Cariñena y el Montecarlo por amenazas y graves insultos a la árbitra. Así que desde allí tuvieron que marchar luego hasta 'El Tejar' de Belchite aunque a su llegada ya se había finalizado el partido entre el equipo local y el Almudévar (0-1) sin graves incidentes en este caso, eso sí...

En apenas unas horas sumaron un buen número de kilómetros a sus espaldas, unos 36 kilómetros hasta Cariñena y otros 43 kilómetros hasta Belchite para culminar luego una hora de viaje y otros 80 kilómetros de vuelta hasta su punto de partida. Porque su patrulla, la del puesto de Daroca, era la única unidad que se encontraba de guardia en toda la Compañía de Calatayud. Por eso acudieron a su primer servicio en 'La Platera' al término de la primera parte de un partido del grupo 2 de Regional Preferente que enfrentó al Atlético Cariñena y el Montecarlo. Allí tuvieron que proteger a la colegiada tras envalentonarse algunos aficionados locales al término de la primera parte. Y el partido se suspendió.

Viaje a Belchite

Lo que no podía imaginar esta pareja de guardias civiles es que su siguiente parada iba a ser otro campo de fútbol. En 'El Tejar' de Belchite se requirió su presencia aunque la patrulla no llegó a intervenir como sí que había hecho hacía escasos minutos. A su llegada, de hecho, el encuentro ya había finalizado e incluso el equipo visitante ya emprendía el viaje de vuelta a casa tras finalizar el partido con victoria del Almudévar por cero goles a uno. En cualquier caso se entrevistaron con el trío arbitral al permanecer todavía en las instalaciones deportivas, donde ellos mismos les admitieron que no habían solicitado su presencia. Pudo ser un espectador tras algún momento bronco del partido, al parecer.

Así que a estos dos guardias civiles les tocaba continuar con el servicio a más de 80 kilómetros de distancia de su casilla de salida. Porque la 'parrilla' de la regional aragonesa les había llevado hasta Belchite a pesar de que este municipio zaragozano pertenece a la Compañía de Caspe. Así conocieron la peor cara del fútbol y volvieron a sufrir en sus carnes la falta de efectivos en el medio rural aragonés. Solo de esta forma se explica el buen puñado de kilómetros que sumaron a sus espaldas...