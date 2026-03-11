Aagesen afirma que los proyectos de Forestalia que están investigados están suspendidos "de momento" y pide una auditoría en el ministerio

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles la suspensión de los proyectos de la empresa Forestalia que están bajo investigación judicial, a la vez que ha pedido una auditoría interna en su ministerio para conocer "qué está ocurriendo". Así se ha pronunciado la vicepresidenta en un desayuno informativo de Europa Press al ser cuestionada por si su departamento tiene previsto paralizar la ejecución del macroparque eólico Clúster del Maestrazgo, en la provincia de Teruel, tras la petición de la Fiscalía y la Guardia Civil.

"Lo que sí puedo decir es que gran parte de los proyectos están bajo recurso (judicial), con lo cual, de momento, hay una suspensión de los proyectos", ha revelado la ministra para la Transición Ecológica. Aagesen ha asegurado que "desde el primer momento" el ministerio que dirige ha mostrado la "máxima predisposición de colaboración con la Justicia" y que "toda la documentación que se ha requerido y que se requiera" estará "plenamente disponible".

Además, ha desvelado que "internamente" ha pedido un análisis "para conocer qué está ocurriendo" y si todos los procedimientos en los que se adjudicaron estos proyectos "están conforme a derecho", para tener "una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo, por supuesto".

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, Aagesen ha reconocido que se enteró de la trama por los "periódicos".

Dicho esto, la vicepresidenta tercera ha aclarado que se trata de "un exfuncionario que se ha identificado" en este procedimiento judicial y "que ya no trabaja en el Ministerio desde hace más de dos años". En este sentido, Aagesen ha insistido en que "es importante poner el contexto" ya que se trataba de un "subdirector" y "un funcionario que estaba en el ministerio desde el año 2017".