Detenido en Zaragoza un hombre por agredir a su pareja y conducir bajo los efectos del alcohol
La mujer presentaba una herida sangrante a la altura de la ceja y manifestó que se la había producido su pareja tras recriminarle una maniobra temeraria
La Policía Local de Zaragoza ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de violencia contra la mujer y otro contra la seguridad vial, por conducir con una tasa de alcohol superior a la penalmente establecida. Una patrulla que prestaba un servicio ordinario de vigilancia y control detectó el vehículo, la madrugada del pasado día 7 en el entorno de la plaza España, realizando una conducción anómala, con movimientos rápidos y zigzagueantes, llegando a dar un frenazo brusco, según ha informado la Policía Local.
Además, los ocupantes presentaban una actitud clara de nerviosismo, realizando aspavientos y discutiendo, por lo que la patrulla dio el alto al turismo. En las pruebas de alcoholemia, el conducto dio positivo (con una tasa de 0,76 mg/l de alcohol/litro de aire espirado), por lo que se le instruyen diligencias penales por un delito contra la Seguridad Vial.
Además, dado que la mujer estaba llorando y muy nerviosa, en evidente estado de ansiedad, los agentes comprobaron que había sido agredida por el hombre, con el que mantiene una relación sentimental, en presencia de su hijo, menor de edad, que se encontraba en la parte trasera del vehículo.
La mujer presentaba una herida sangrante a la altura de la ceja y manifestó que se la había producido su pareja tras recriminarle una maniobra temeraria que acababa de realizar e intentar que evitase seguir conduciendo. Ante estos hechos, el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de dos delitos, uno contra la seguridad vial y otro de violencia de género.
