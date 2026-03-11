Dos detenidos por robar en un coche a golpe de alcantarilla en Zaragoza

Otros dos detenidos por robar en coches en Zaragoza. La Policía ha detenido a dos jóvenes argelinos por robar en un coche que permanecía estacionado en la calle María Lostal a primera hora de la mañana del pasado domingo día 8 de marzo. Pero los ladrones no fueron muy cautos. Ni por las horas (09.00) ni por el modus operandi. Porque lo hicieron a golpe de alcantarilla para fracturar uno de los cristales del turismo. Así que los vecinos escucharon los ruidos, salieron a sus balcones y dieron el aviso que permitió la detención de Houssem Y. y Djillali G. en el Parque Miraflores.

Entre sus efectos intervinieron dos pulseras, un reloj, un colgante, unos auriculares y unas gafas de sol sin que ninguno de ellos acertara a ofrecer datos exactos sobre su procedencia según consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario. Por eso mismo los investigadores consideran que estos dos jóvenes de 21 y 30 años son delincuentes habituales por resultar "altamente inusual" que estas joyas pudieran encontrarse en el interior del turismo. "Lo que hace sospechar de manera fundada que estos objetos provienen de otros ilícitros, confirmando que nos encontramos ante individuos dedicados de forma continua y sistemática a la depredación del patrimonio ajeno en diversas modalidades", subrayan los investigadores en el atestado instruido en la comisaría de Centro.

Su detención

A ambos se les interceptó en el Parque Miraflores tras darse a la fuga desde la calle María Lostal en dirección a Camino de las Torres de acuerdo a lo manifestado por los testigos de este robo con fuerza. Y es que gracias a las descripciones de estos mismos vecinos se pudo detener a Houssem Y. y Djillali G. a los pocos minutos de que emprendieran la huida. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que la sala del 091 recibió una llamada en la que se informaba de lo sucedido.

Asistidos de los abogados Carmen Sánchez Herrero, Luis Ángel Marcén y Daniel Alastuey, los dos detenidos quedaron ayer en libertad tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, en funciones de guardia. A ambos les constan un buen número de antecedentes: Houssem Y. suma 21 detenciones y Djillali G. suma 15 detenciones.