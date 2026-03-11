La Fiscalía pide 78 años de cárcel por una oleada de robos en bares de todo Aragón

Una veintena de establecimientos hosteleros en Aragón y en otras comunidades aledañas como La Rioja y Navarra sufrieron hace justo tres años una gran oleada de robos. Hasta que la Guardia Civil pudo desarticular una banda integrada por seis varones que cometieron golpes en diversos municipios de la provincia de Zaragoza como Alhama de Aragón, Ateca, Borja, Calatayud, Ejea de los Caballeros o La Almunia de Doña Godina pero también en la provincia de Huesca -Fraga o Sabiñángo- y en la provincia de Teruel -Alcañiz o Calamocha-. Por estos mismos hechos acaban de conocer que se enfrentan a una condena de hasta 78 años de cárcel a la espera de que se celebre el juicio.

Así se desprende del escrito de acusación que ha formulado el ministerio fiscal a razón de siete años de prisión por un delito de robo con fuerza, otros cuatro años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza en grado de tentativa y otros dos años de prisión por un delito de pertenencia a organización criminal. De esta forma cada uno de los seis encartados, Madjid T. B., José Ignacio S. A., Valentin A. T., Daniel S. A., Fabián M. G. y David P. R., afronta una pena de 13 años de prisión además de la indemnización que les exige cada uno de los negocios que resultaron afectados.

La investigación

Es una investigación que dirigió el Equipo Territorial de Policía Judicial del puesto de La Almunia de Doña Godina, unas pesquisas que partieron del hallazgo de una pata de cabra en un establecimiento violentado en Borja. Porque esta pata de cabra todavía llevaba la etiqueta del precio, de tal forma que los investigadores llegaron hasta la tienda donde había sido adquirida: un bazar de la avenida Madrid. Allí habían adquirido una maza, dos palancas, cuatro juegos de guantes, dos linternas y un juego de pilas.

De esta forma se precipitó la Operación Slotzar en alusión a las máquinas tragaperras que esta banda de ladrones reventaba en sus asaltos. También violentaban las cajas registradoras tras acceder a los locales rompiendo la persiana y fracturando el cristal de la puerta.