La Guardia Civil investiga un aviso de bomba en el registro de la propiedad de La Almunia de Doña Godina

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

A. T. B.

Zaragoza

El 112 ha recibido este miércoles por la tarde un aviso de bomba en el registro de la propiedad de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Ha sido un operativo que de inmediato ha asumido la Guardia Civil, cuyas dotaciones de Seguridad Ciudadana están trabajando en el lugar de los hechos para comprobar la veracidad del mensaje que se ha transmitido a través de esta misma llamada. En estos momentos se ha podido certificar que no hay ningún atrincherado según ha podido saber este diario.

Pasadas las 15.30 horas se ha recibido una llamada en el registro de la propiedad en la que se informaba del aviso de bomba, por lo que se ha desalojado su sede en la avenida Madrid (7) y el resto de viviendas de este mismo inmueble. En el lugar de los hechos también está trabajando Policía Local.

(La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia).

Teruel Existe afirma que la alcaldesa de Mosqueruela ha admitido la ilegalidad de un contrato para la gestión de ingresos de las energías renovables

El Gobierno de Aragón cambia las normas y obligará a revisar las chimeneas de leña y de pellets cada cinco años

La revista Turia presenta una antología en español de diez poetas ucranianos es su número de marzo

La maldición del Ibercaja Estadio: la vida pasa por aquí pero el Real Zaragoza es peor en casa que fuera

El aragonés Juan José Rodilla, número 1.012 en el mir entre más de 15.000 aspirantes: "Lo mismo esperaba ser el 200 que el 7.000"

Los centros de datos disparan un 7% el consumo eléctrico de Aragón: el mayor aumento de toda España

