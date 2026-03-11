La Guardia Civil investiga un aviso de bomba en el registro de la propiedad de La Almunia de Doña Godina

El 112 ha recibido este miércoles por la tarde un aviso de bomba en el registro de la propiedad de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Ha sido un operativo que de inmediato ha asumido la Guardia Civil, cuyas dotaciones de Seguridad Ciudadana están trabajando en el lugar de los hechos para comprobar la veracidad del mensaje que se ha transmitido a través de esta misma llamada. En estos momentos se ha podido certificar que no hay ningún atrincherado según ha podido saber este diario.

Pasadas las 15.30 horas se ha recibido una llamada en el registro de la propiedad en la que se informaba del aviso de bomba, por lo que se ha desalojado su sede en la avenida Madrid (7) y el resto de viviendas de este mismo inmueble. En el lugar de los hechos también está trabajando Policía Local.

