Una nieta denuncia a su abuelo en Zaragoza por una presunta agresión sexual cuando era menor: “Nunca tuve en mente hacer nada absurdo"

Un abuelo afincado en Zaragoza se enfrenta a una petición de seis años de cárcel acusado de la presunta agresión sexual a su nieta cuando esta tenía entre 8 y 13 años. La denuncia se presentó cuando la víctima tenía 20 años, aunque los hechos ocurrieron durante su infancia y han llegado ahora a la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El acusado niega los hechos: “Nunca tuve en mente hacer nada absurdo. Es mi nieta, le daba cariño y abrazos. No me desnudé delante de ella”, ha relatado durante el juicio celebrado este miércoles. “No entiendo la denuncia, soy una persona normal”, ha añadido.

Durante la vista, la víctima ha declarado protegida por un biombo, mientras una psicóloga ha explicado que los hechos podrían encajar en el perfil de abuso, y que a la joven le pudo costar denunciar hasta que asimilar y procesar los hechos.

Según la acusación, el abuelo, aprovechando su relación familiar, cuando estaba a solas con su nieta en el domicilio familiar y en un cuarto trastero le realizaba tocamientos libidinosos en su cuerpo, en sus partes íntimas, besándola y acariciándola y llegando a desnudarla, y le obligaba a tocarle sus partes íntimas. “En repetidas ocasiones le decía que no estaba cómoda, pero él seguía con los actos. Cuando intenté alejarme, insistía en verme”, ha apuntado la víctima.

Por su edad y falta de conciencia de estos hechos y la presunta manipulación de su abuelo para que no hablara con amenazas sobre lo que podía suceder en la familia, la denunciante no expuso la situación hasta años después: “Tardé en contarlo porque pensé que no me iban a creer. Me decidí a denunciar porque lo que pasó me repercute diariamente en mi vida”, ha reconocido.

La denunciante ha explicado que como consecuencia de esto ha experimentado durante años malestar emocional y síntomas compatibles con estrés postraumático y sintomatología ansiosadepresiva clínicamente relevante con afectación a su vida personal.

Por su parte, el acusado ha defendido su inocencia, asegurando que su relación con la nieta siempre fue de afecto como abuelo y que nunca cometió ningún acto impropio.

La noticia ha supuesto una sorpresa para los miembros de la familia. La madre se ha acogido a su derecho de no declarar y el padre ha asegurado durante el juicio que notó cambios en la conducta de su hija, aunque nunca sospechó que algo así pudiera haber ocurrido: “Estamos en estado de “shock”. Nos ha cambiado la vida”, ha expuesto el padre de la víctima.

La Fiscalía pide seis años de prisión y una indemnización de 5.000 euros, mientras la acusación particular, ejercida por la letrada Mercedes Lasierra Navarro, solicita los mismos años de prisión, una indemnización de 6.000 euros y una orden de alejamiento de 200 metros. La defensa, a cargo del abogado Fernando José García Fernández, solicita la absolución.