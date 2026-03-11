La Policía Nacional detiene a una pareja que robaba a personas mayores en cajeros de Zaragoza mediante la distracción

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de varios delitos contra el patrimonio cometidos en Zaragoza mediante el método de la 'siembra', una modalidad delictiva basada en la distracción de las víctimas, que en este caso eran mayoritariamente personas mayores que operaban en cajeros automáticos.

El 'modus operandi' consistía en generar una distracción en la víctima lanzando al suelo algún objeto, habitualmente monedas o llaves, con el objetivo de llamar su atención. De esta forma, mientras la persona se agacha o desvía la mirada, otro integrante del grupo aprovecha ese momento para sustraerle dinero o efectos personales sin que pueda reaccionar.

Las víctimas elegidas eran personas de avanzada edad, a quienes los autores consideraban más vulnerables ante este tipo de engaños, sustrayéndoles entre 400 y 500 euros a cada uno de ellas.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar a los presuntos responsables, comprobando además que se desplazaban desde Madrid hasta Zaragoza con el único objetivo de cometer los hurtos, para regresar posteriormente a su lugar de residencia, una práctica habitual en grupos dedicados a la delincuencia itinerante.

Los policías procedieron a la detención de estas dos personas el pasado 3 de marzo, cuando habían regresado a Zaragoza para supuestamente cometer más hurtos, pasando a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su libertad con cargos.

La Policía Nacional recuerda que este tipo de robos se producen aprovechando momentos de distracción, por lo que recomienda extremar la precaución al operar en cajeros automáticos. También, desconfiar si una persona desconocida intenta llamar la atención con objetos caídos o situaciones aparentemente fortuitas, guardar el dinero retirado antes de abandonar el cajero y evitar manipular la cartera o el efectivo en presencia de personas desconocidas.