Una fiesta de cumpleaños en Aniñón acaba con tres mujeres intoxicadas por monóxido de carbono

Una mujer quedó semiinconsciente y otras dos quedaron aturdidas debido a la gran concentración de monóxido de carbono que el pasado sábado se apoderó de un local en Aniñón (Zaragoza), donde celebraban juntas el cumpleaños de una de ellas. El origen del percance lo tuvo la falta de ventilación del espacio en el que suministraba la corriente eléctrica un generador, lo que provocó que sus familiares se llevaran un buen susto cuando accedieron allí sobre las 20.30 horas para unirse a la celebración. A las tres mujeres se les trasladó hasta el hospital de Calatayud, aunque al día siguiente recibieron el alta tras permanecer en observación a lo largo de toda la noche.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Guardia Civil, una dotación de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) pertenecientes al parque de Calatayud, voluntarios de Protección Civil y los servicios médicos. El aviso se recibió en torno a las 20.30 horas del 7 de marzo. Afortunadamente todo quedó en un susto gracias a la llegada de sus familiares, quienes les encontraron en el sótano de este almacén con todas las puertas y ventanas del inmueble cerradas a cal y canto según fuentes consultadas por este diario.

Al hospital de Calatayud

Desde allí fueron evacuadas hasta el hospital Ernest Lluch de Calatayud y al día siguiente pudieron regresar a Aniñón, un municipio de la comarca Comunidad de Calatayud en el que residen desde hace varios años al cuidar allí a personas mayores. Se trata de un local situado a las afueras de su núcleo urbano, en la calle Puerta de la Villa. Al parecer, el inmueble es propiedad de uno de los ancianos a los que cuida una de las mujeres, por lo que se ha convertido en su punto de reunión y de celebraciones.

En la celebración también participaron otras dos amigas que marcharon de allí para dar de cenar y acostar a sus mayores. Por eso fueron los familiares de las otras dos mujeres quienes avisaron de lo sucedido. Y es que los bomberos realizaron una medición de aire que certificó que en el sótano había más monóxido de carbono del debido.