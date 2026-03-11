La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por "falta de actividad y financiación" de la empresa

La Universidad de Zaragoza disolvió el pasado mes de enero la cátedra que tenía firmada con Forestalia. El campus aludió a "la falta de actividad y de financiación" por parte de la empresa para romper un acuerdo firmado en el verano de 2024 y que apenas duró un año y medio en vigor.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, desde la Vicerrectoría de Innovación, Transferencia y Formación Permanente se envió un comunicado al gigante de las energías renovables, ahora implicado en la operación Perserte de la Guardia Civil, en el que se anunciaba la disolución de este compromiso. "Por falta de actividad y financiación por parte de la empresa", afirman fuentes de la Universidad de Zaragoza.

Las mismas fuentes de la institución universitaria aseguran que el campus "no ha llegado a realizar ningún tipo de actividad vinculada con dicha cátedra". Cero movimiento en una unión que se anunció el 17 de julio de 2024 y de la que tanto Forestalia como la Universidad de Zaragoza emitieron sendos comunicados.

Aquel día, Fernando Samper García, director de Desarrollo Eólico y Solar de Forestalia e hijo del dueño de la empresa, Fernando Samper Rivas; Gloria Cuenca, vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, y Julio Tejedor, director de la cátedra y profesor de la Universidad de Zaragoza estamparon la firma de constitución.

Tejedor es asesor desde hace tiempo del gigante aragonés de las renovables y, desde hace algo menos, de Amazon en la comunidad. Quien fuera secretario general del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2021, fue en anteriores etapas director general de Vivienda y Rehabilitación (2003-2005, 2009-2011) y director general de Urbanismo, entre 2005 y 2007. En su curriculum en la web de la Universidad de Zaragoza presume de haber redactado "entre otras normas legales y reglamentarias, la Ley de medidas urgentes de vivienda protegida de Aragón (2003), la Ley de Urbanismo de Aragón (2009), la Ley de integridad y ética pública de Aragón (2017), el Decreto-ley de impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón (2016) o la Ley de Simplificación Administrativa de Aragón, que, entre muchas otras cuestiones, reguló las tecnologías renovables no eólicas (2021)".

Competitividad industrial en Aragón

"La Cátedra Forestalia tiene como objetivo principal favorecer la mejora de la competitividad industrial en Aragón, mediante el diseño y promoción de las energías renovables", afirma el comunicado emitido por las dos instituciones. Ese mismo día se celebró la primera reunión de seguimiento de la cátedra, que se había marcado para 2024 el objetivo de centrarse en "el diseño y aplicación de instrumentos operativos para el fomento de sistemas de autoconsumo industrial, en línea con los planteamientos impulsados en Aragón para poner en valor localmente la capacidad de generación limpia".

"La Cátedra Forestalia en Energías Renovables y Competitividad Industrial incluye la promoción de la investigación a través de estudios, publicaciones, tesis doctorales, conferencias internacionales y premios, que versarán sobre la hibridación de instalaciones de renovables, la compatibilidad del desarrollo de energías verdes con la conservación de la biodiversidad o la conservación y mejora del medio ambiente.", insiste el comunicado. Según expresa la Universidad de Zaragoza, ni publicaciones ni conferencias ni premios al calor de esta unión se han celebrado en el año y medio que ha durado la cátedra con vida.