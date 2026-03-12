Pilar Alegría será "contundente" si algún cargo del PSOE se ve implicado en el caso Forestalia e IU defiende "auditar e internalizar" el Inaga

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha asegurado este jueves que será "absolutamente contundente" si algún miembro de su partido se ve implicado en la trama de corrupción que investiga la Guardia Civil en torno a la empresa de renovables Forestalia. La portavoz de los socialistas en las Cortes se ha mostrado favorable a reabrir la comisión de investigación de la implantación de la energía renovable en la comunidad, criticada por Marta Abengochea (IU) por haberse "cerrado en falso". Izquierda Unida ha defendido, en su comparecencia ante la prensa, "auditar e incluso internalizar" el Inaga para que no se repitan episodios como los que ahora investiga la Justicia.

Alegría ha apostado por la transparencia sobre todos los proyectos de esta empresa, de ahí su petición al Gobierno de Aragón de todos los expedientes e informes que ha emitido sobre los proyectos iniciados por Forestalia o sus filiales y una "revisión de oficio inmediata" de todos ellos. Para la ex ministra, la transparencia es un ejercicio de "responsabilidad" y "nunca puede ser un problema", y esos informes y expedientes solicitados de todos los proyectos de Forestalia, también los actuales como el de centros de datos bautizado como Búfalo".

Alegría ha destacado además que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, ha pedido un análisis interno en su ministerio para conocer lo ocurrido después de que un exfuncionario estuviera entre los detenidos en la investigación de presuntas irregularidades en la emisión de resoluciones ambientales para beneficiar a Forestalia, así como la disposición a colaborar con la justicia. En este punto, ha defendido que si algún ex alto dirigente ha tenido algún tipo de conducta inapropiada, la justicia "determine hasta el final esas consecuencias" y ha asegurado que será "absolutamente contundente" si en algún momento afecta a alguien con alguna responsabilidad en el PSOE aragonés.

La portavoz de los socialistas en el Parlamento autonómico ha recordado su etapa en el Consejo de Ministros y ha afirmado que las decisione son "colegiadas". Alegría ha rechazado "las presiones" de los ministros del PSOE a Sumar que han denunciado miembros de la formación de Yolanda Díaz o de Chunta Aragonesista en recientes declaraciones a los medios de comunicación.

La portavoz de IU, Marta Abengochea, y el responsable de Energía de la formación, Jesús García Usón, este jueves en las Cortes. / IZQUIERDA UNIDA

"No es cuestión de pedir dimisiones o una comisión con un lazo, lo que hay que pedir son garantías", ha resumido Marta Abengochea, portavoz de IU en las Cortes, que ha reivindicado el trabajo hecho desde la formación desde hace años en materia de energías renovables y fiscalización de su despliegue. Abengochea ha criticado que Forestalia creció "siendo pequeña y poco conocida" y ha denunciado las declaraciones de algunsos alcaldes que hablaron de "presiones" por parte del gigante aragonés de la energía verde.

La portavoz de Izquierda Unida ha pedido "la paralización de todos los expedientes relacionados con Forestalia, porque todo tiene que mirarse con lupa". Interpelando a Jorge Azcón, presidente de Aragón en funciones, Abengochea ha reclamado a la DGA "aclarar si va a romper la relación con Forestalia", aludiendo al campus de datos Búfalo que la energética ha proyectado, con centros en Magallón, Botorrita y Alfamén.

El responsable de Energía de IU, Jesús García Usón, ha reclamado "auditar e internalizar el Inaga para que los procesos se hagan con todas las garantías". Izquierda Unida plantea "mayor rigor" en la gestión ambiental y considerean que "la mejor manera es crear una dirección general". Pese a que ambos han afirmado que es el momento de "dejar trabajar a la UCOMA y a la Justicia", han calificado de "patada hacia delante" una nueva comisión, a la que irían para "defender la misma postura de siempre".