Pilar Alegría será "contundente" si algún cargo del PSOE se ve implicado en el caso Forestalia e IU defiende "auditar e internalizar" el Inaga

La líder del PSOE se muestra favorable a reabrir la comisión de investigación en las Cortes, que para Marta Abengochea "se cerró en falso"

La líder del PSOE, Pilar Alegría, este jueves en la reunión con la presidenta de las Cortes.

La líder del PSOE, Pilar Alegría, este jueves en la reunión con la presidenta de las Cortes. / LAURA TRIVES

S. H. V. / Agencias

Zaragoza

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha asegurado este jueves que será "absolutamente contundente" si algún miembro de su partido se ve implicado en la trama de corrupción que investiga la Guardia Civil en torno a la empresa de renovables Forestalia. La portavoz de los socialistas en las Cortes se ha mostrado favorable a reabrir la comisión de investigación de la implantación de la energía renovable en la comunidad, criticada por Marta Abengochea (IU) por haberse "cerrado en falso". Izquierda Unida ha defendido, en su comparecencia ante la prensa, "auditar e incluso internalizar" el Inaga para que no se repitan episodios como los que ahora investiga la Justicia.

Alegría ha apostado por la transparencia sobre todos los proyectos de esta empresa, de ahí su petición al Gobierno de Aragón de todos los expedientes e informes que ha emitido sobre los proyectos iniciados por Forestalia o sus filiales y una "revisión de oficio inmediata" de todos ellos. Para la ex ministra, la transparencia es un ejercicio de "responsabilidad" y "nunca puede ser un problema", y esos informes y expedientes solicitados de todos los proyectos de Forestalia, también los actuales como el de centros de datos bautizado como Búfalo".

Alegría ha destacado además que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, ha pedido un análisis interno en su ministerio para conocer lo ocurrido después de que un exfuncionario estuviera entre los detenidos en la investigación de presuntas irregularidades en la emisión de resoluciones ambientales para beneficiar a Forestalia, así como la disposición a colaborar con la justicia. En este punto, ha defendido que si algún ex alto dirigente ha tenido algún tipo de conducta inapropiada, la justicia "determine hasta el final esas consecuencias" y ha asegurado que será "absolutamente contundente" si en algún momento afecta a alguien con alguna responsabilidad en el PSOE aragonés.

La portavoz de los socialistas en el Parlamento autonómico ha recordado su etapa en el Consejo de Ministros y ha afirmado que las decisione son "colegiadas". Alegría ha rechazado "las presiones" de los ministros del PSOE a Sumar que han denunciado miembros de la formación de Yolanda Díaz o de Chunta Aragonesista en recientes declaraciones a los medios de comunicación.

La portavoz de IU, Marta Abengochea, y el responsable de Energía de la formación, Jesús García Usón, este jueves en las Cortes.

La portavoz de IU, Marta Abengochea, y el responsable de Energía de la formación, Jesús García Usón, este jueves en las Cortes. / IZQUIERDA UNIDA

"No es cuestión de pedir dimisiones o una comisión con un lazo, lo que hay que pedir son garantías", ha resumido Marta Abengochea, portavoz de IU en las Cortes, que ha reivindicado el trabajo hecho desde la formación desde hace años en materia de energías renovables y fiscalización de su despliegue. Abengochea ha criticado que Forestalia creció "siendo pequeña y poco conocida" y ha denunciado las declaraciones de algunsos alcaldes que hablaron de "presiones" por parte del gigante aragonés de la energía verde.

La portavoz de Izquierda Unida ha pedido "la paralización de todos los expedientes relacionados con Forestalia, porque todo tiene que mirarse con lupa". Interpelando a Jorge Azcón, presidente de Aragón en funciones, Abengochea ha reclamado a la DGA "aclarar si va a romper la relación con Forestalia", aludiendo al campus de datos Búfalo que la energética ha proyectado, con centros en Magallón, Botorrita y Alfamén.

El responsable de Energía de IU, Jesús García Usón, ha reclamado "auditar e internalizar el Inaga para que los procesos se hagan con todas las garantías". Izquierda Unida plantea "mayor rigor" en la gestión ambiental y considerean que "la mejor manera es crear una dirección general". Pese a que ambos han afirmado que es el momento de "dejar trabajar a la UCOMA y a la Justicia", han calificado de "patada hacia delante" una nueva comisión, a la que irían para "defender la misma postura de siempre".

CSIF Aragón sale a la calle para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios: "La violencia no puede normalizarse"

CSIF Aragón sale a la calle para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios: "La violencia no puede normalizarse"

La guerra en Oriente Próximo provoca la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia

La guerra en Oriente Próximo provoca la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia

El nuevo DAO de la Policía, José Luis Santafé, toma posesión de su cargo

CSIF Aragón se concentra a las puertas del Salud para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios.

CSIF Aragón se concentra a las puertas del Salud para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios.

El Real Zaragoza renueva a Hugo Pinilla hasta 2030

El Real Zaragoza renueva a Hugo Pinilla hasta 2030

Hugo Pinilla declara su amor incondicional: "Me veo toda mi vida aquí, quiero al Zaragoza por encima de cualquier otro club"

Hugo Pinilla declara su amor incondicional: "Me veo toda mi vida aquí, quiero al Zaragoza por encima de cualquier otro club"

El modo Xbox llegará a Windows 11 en abril mediante una actualización, confirma Microsoft

El modo Xbox llegará a Windows 11 en abril mediante una actualización, confirma Microsoft

Puente adjudica el primer contrato para implantar la alta velocidad a 350 km/h en la línea de Zaragoza: dos millones de euros para empezar

Puente adjudica el primer contrato para implantar la alta velocidad a 350 km/h en la línea de Zaragoza: dos millones de euros para empezar
