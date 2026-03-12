¿Quién es Carlos Ontañón, la figura de "especial relevancia" para la Guardia Civil en el caso Forestalia?

El número de nombres aragoneses en el caso Forestalia que investiga la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) sigue creciendo. Las últimas pesquisas del Instituto Armado, nacidas de la intervención en una docena de localizaciones la semana pasada, cerca en el Gobierno de Aragón y en el Inaga parte de esta investigación. Un nuevo nombre resalta, el de Carlos Ontañón, quien fuera el primer director del instituto ambiental de la comunidad autónoma.

Ontañón asumió la dirección del Inaga cuando se creó el organismo. Fue el responsable desde enero de 2004, cuando se produjo su nombramiento, hasta febrero de 2012. Le sustituyó en el cargo Nuria Gayán, que permaneció la legislatura de Luisa Fernanda Rudi al frente del Inaga. Hoy Gayán es la directora general de Salud Pública, en funciones desde la celebración de las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

El primer director del Inaga fue la anterior legislatura a su responsabilidad en el instituto ambiental, entre 1999 y 2003, director general de Medio Natural. Un perfil siempre asociado al Medio Ambiente para un ingeniero de montes que a finales del siglo XX acumulaba ya dos décadas de trabajo para las Administraciones estatal y autonómica. Fue también jefe de servicio de Espacios Naturales Protegidos, Caza y Pesca.

Años después de dejar la Administración pública, Carlos Ontañón fichó por Forestalia, el gigante aragonés de las renovables que ahora centra gran parte de los esfuerzos de la UCOMA. Y no lo hizo como un peón más, ya que el exalto cargo de la DGA ha llegado a ser director de Transición y Medio Ambiente en la empresa que preside Fernando Samper.

La Guardia Civil, en los últimos informes, cree que la de Ontañón es una figura que "adquiere especial relevancia" con las últimas pesquisas. Los agentes de la Guardia Civil que entraron en la sede madrileña de Forestalia añaden a la investigación "información correspondiente con presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno de Aragón".

En el registro de las oficinas de Forestalia en la capital española, la Guardia Civil accedió en remoto a archivos pertenecientes a Ontañón. Los agentes reflejan otro papel relevante, ya en la actualidad. Ontañón figura como "apoderado solidario en numerosas empresas promotoras de proyectos de energías renovables, bajo el nombre de Energías Renovables de... pertenecientes al Grupo Forestalia".