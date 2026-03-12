Condenado un ladrón que hizo de 'Spiderman' para robar en un piso del centro de Zargoza

El método del scalo es una técnica que requiere de pericia y de una buena condición física entre los ladrones. Y es que cualquiera no puede ponerse el mono de Spiderman para trepar fachadas y colarse en viviendas. De esta forma el joven marroquí Said Eddin Ech Chair se coló en un piso de la calle Hermanos Ibarra, en pleno centro de Zaragoza, de donde se llevó diversos efectos valorados en 4.600 euros y una cartera con tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Así que un juez le acaba de imponer una condena de tres años y seis meses de cárcel por unos hechos que cometió la madrugada del 26 de junio del año pasado.

Así se desprende de la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza, un fallo que recoge una pena de tres años de prisión por un delito de robo con fuerza en casa habitada y otros seis meses de prisión por un delito de estafa. Y es que este marroquí de 21 años utilizó una de las tarjetas bancarias para pagarse unas consumiciones en el bar Valparaíso, en la plaza Santo Domingo, y en el bar El Copetín, en la calle Conde Aranda. En total desembolsó 23,10 euros entre las 06.00 y las 08.18 horas del 26 de junio de 2025.

Los hechos

Junto a él también ha sido condenado otro joven marroquí, Sali J., por vender un objetivo de cámara que Said Eddin había sustraído en este mismo domicilio. En su caso se le ha impuesto una pena de seis meses de prisión por un delito de receptación que cometió sobre las 16.00 horas del 27 de junio de 2025 cuando realizó la operación en un establecimiento de la avenida Valencia de Zaragoza. Por esta venta obtuvo una ganancia de 270 euros.

Porque Said Eddin se llevó una mochila con una cámara de fotos, objetivos y tarjetas de memoria además de una bandolera que encontró en el recibidor de la vivienda, la cual contenía una cartera con trarjetas bancarias y dinero en efectivo. Por eso la sentencia también le obliga a indemnizar a la víctima con el valor del material sustraído. Eso sí, la sentencia todavía no es firme y sus defensores, los abogados Carmen Sánchez Herrero, Luis Ángel Marcén y Eva María Abadía todavía pueden interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.