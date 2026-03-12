Un detenido en Zaragoza por golpear en la cabeza con una barra para robar un móvil
La Policía Local ha informado este jueves de que una patrulla fue requerida a las 18.30 horas por un varón en estado de nerviosismo y que presentaba lesiones sangrantes en la cara
La Policía Local de Zaragoza detuvo este miércoles a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia, después de que una persona denunciara en el entorno de la calle San Pablo que le habían robado el teléfono móvil tras golpearle con violencia en la cabeza.
En un comunicado, el cuerpo policial ha informado este jueves de que una patrulla fue requerida a las 18.30 horas por un varón en estado de nerviosismo y que presentaba lesiones sangrantes en la cara, pues instantes antes otro hombre le había robado el teléfono móvil golpeándole violentamente en la cabeza, para huir a continuación del lugar.
Los agentes lograron localizar al autor de los hechos en las inmediaciones y encontraron entre sus enseres el dispositivo y una barra contundente con la que, presuntamente, había golpeado a la víctima para llevar a cabo el ílicito penal. Por todo lo anterior, se procedió a la detención de H. M., de 54 años, y a su puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga