Un detenido en Zaragoza por golpear en la cabeza con una barra para robar un móvil

La Policía Local de Zaragoza detuvo este miércoles a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia, después de que una persona denunciara en el entorno de la calle San Pablo que le habían robado el teléfono móvil tras golpearle con violencia en la cabeza.

En un comunicado, el cuerpo policial ha informado este jueves de que una patrulla fue requerida a las 18.30 horas por un varón en estado de nerviosismo y que presentaba lesiones sangrantes en la cara, pues instantes antes otro hombre le había robado el teléfono móvil golpeándole violentamente en la cabeza, para huir a continuación del lugar.

Los agentes lograron localizar al autor de los hechos en las inmediaciones y encontraron entre sus enseres el dispositivo y una barra contundente con la que, presuntamente, había golpeado a la víctima para llevar a cabo el ílicito penal. Por todo lo anterior, se procedió a la detención de H. M., de 54 años, y a su puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia.