Los ecologistas piden "desmantelar" el Inaga y afirman que una nueva comisión en las Cortes por el caso Forestalia "no tiene sentido": "Es hora de que la Justicia actúe"

Las plataformas ecologistas han sido muy claras a la hora de exigir "depurar responsabilidades" por el caso Forestalia. Responsabilidades que, esencialmente, son políticas, aunque aclaran que "es hora de que la Justicia actúe", por lo que creen que "una nueva comisión en las Cortes -la anterior la han definido como un "fraude"- no tiene sentido". Pero van más allá. Piden "desmantelar" el Inaga y que sus competencias las asuma una subdirección general del departamento autonómico de Medio Ambiente, a la vez que exigen que se paralicen los 235 parques eólicos que Forestalia tiene en Aragón, incluso los que ya están construidos.

Así de rotundos se han mostrado en rueda de prensa Javier Oquendo (Paisajes de Teruel y Plataforma 13M), Juan Antonio Gil (Plataforma Canal Roya y Defensa de las Montañas) y Carlos López (Ecologistas en Acción), que además extienden su preocupación a los centros de datos, incluido el de Forestalia, que es el que segunda mayor inversión promete en la comunidad con 12.000 millones de euros en su proyecto Búfalo.

En ese sentido, también han pedido al fondo danés CIP, quién adquirió la promoción del Clúster del Maestrazgo (principal señalado por la investigación actual) a Forestalia a finales de 2024, que abandone el proyecto, y han recordado que hay otros clústers, como el del Cinca (con seis recursos en el contencioso-administrativo y una causa penal abierta) o el de Majalinos (dos recursos) que también deberían paralizarse hasta que se resuelvan todos los frentes jurídicos abiertos.

Oquendo y Gil, este jueves en rueda de prensa. / Javier Río

Desde las distintas plataformas ecologistas no han escondido su "indignación" tras, dicen, confirmarse sus sospechas, que llevan años denunciando y recurriendo. Y han lanzado una crítica a las administraciones, a quienes piden que se personen en el caso y recuerdan que la sociedad civil "debe estar vigilante porque no nos dejan otro remedio". "No somos un gabinete jurídico y nos han empujado a eso", han lamentado, aunque han prometido que no van a detenerse aquí.

Los próximos pasos

"No hay ninguna denuncia en estos momentos contra el Inaga, la DGA y Red Eléctrica. A lo mejor es el momento de ponerse en esa línea", ha señalado Oquendo, quien ha anticipado que, a su juicio, la investigación "va a seguir tirando hacia arriba". Esta última afirmación se sustenta, según los ecologistas, en que Eugenio Domínguez (exalto cargo del Miteco y pieza clave en la trama según la UCOMA) era un "subdirector", por lo que "no firmaba nada". Es por ello que han apuntado a nombres como Marta Gómez, la entonces directora general, o Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

En cualquier caso, lo que sí tienen claro desde las plataformas es que todos estos proyectos éolicos, sobre todo el del clúster del Maestrazgo, no podrá llevarlos a cabo "ni Forestalia ni nadie", ya que ponen el foco en las declaraciones ambientales favorables que ahora están en sospecha. De hecho, reconocen que han notado un ligero cambio a mejor en las actuaciones tanto del Miteco como del Inaga, aunque en este último caso insisten en que debe ser disuelto. Por último, tras el anuncio de la ministra Sara Aagesen de una auditoría interna, han mostrado su preocupación por que esta sea una "patada hacia delante" y deje la causa en el olvido.