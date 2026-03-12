El Tribunal Supremo reconoce como víctima psicológica a una joven que vio morir a su amigo en Zaragoza

Si la condena por la muerte de Álvaro a la salida de Supernova Club ya era histórica de por sí al castigar un accidente de tráfico con una pena de 12 años y 6 meses de cárcel a su conductor, el Tribunal Supremo acaba de matizar un aspecto de esta misma sentencia que realza su relevancia en la jurisprudencia española. Y es que el Alto Tribunal ha reconocido como víctima psicólogica a una amiga que acompañaba al difunto cuando fue arrollado por la espalda aquella madrugada del 27 de febrero de 2022. De esta forma recibirá una indemnización de 19.492 euros por ser testigo de la agonía de Álvaro hasta que los servicios médicos le trasladaron a un centro hospitalario, donde falleció la noche de ese mismo día.

"Existe, por ello, una causalidad adecuada entre las lesiones psíquicas reconocidas y los delitos por los que es condenado el conductor del vehículo (...) Negar la indemnización en este caso a la víctima/perjudicado supondría atacar al principio de reparación integral que debe mantenerse siempre en materia de responsabilidad civil por hechos derivados de la siniestralidad vial", expone la sentencia que acaba de dictar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuyo ponente ha sido el magistrado Vicente Magro Servet al estimar el recurso interpuesto por el abogado Enrique Villén.

Una sentencia revocada

Por eso el Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para restituir la condena que en primera instancia firmó la Audiencia Provincial de Zaragoza. De esta forma considera que a la víctima le corresponde una indemnización de 19.494 euros contra la que se opuso la aseguradora Allianz una vez que el jurado consideró probado que vio a su amigo "agonizando" y en otras circunstancias en las que no abunda este diario por su crudeza. "Le produjo lesiones psíquicas", concluyó el jurado.

Fue el mismo tribunal que declaró culpable a Luis Anthony Vasquez Miranda de arrollar por la espalda a Álvaro siendo "plenamente consciente" de que existía "una alta probabolidad" de ocasionar su muerte. De esta forma se le impuso una condena de 12 años y 6 meses de cárcel por un delito de homicidio por dolo eventual además de la retirada del carnet de conducir durante 10 años. En la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,51mg/l.