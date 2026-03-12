La Guardia Civil ya investiga "presuntas irregularidades en el Gobierno de Aragón" dentro del caso Forestalia

La Guardia Civil ya mira al Gobierno de Aragón dentro del caso Forestalia. La investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) sobre la presunta trama del gigante aragonés de las energías renovables centra al Ejecutivo autonómico y al Inaga. El instituto, que había aparecido ya gracias a testigos que colaboraron con la Guardia Civil, pasa a ser una pieza más importante para la Benemérita, que también destaca el papel de Carlos Ontañón, exdirector del organismo ambiental y exidrector general durante al etapa de Alfredo Boné, otro nombre de la presuntra trama, en Medio Ambiente.

Los agentes de la Guardia Civil que entraron en la sede madrileña de Forestalia añaden a la investigación "información correspondiente con presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno de Aragón". Los agentes precisan que "concretamente" se dieron dentro del Inaga, a través del que señalan a Carlos Ontañón, que "adquiere especial relevancia". La UCOMA advierte de que los hechos serán "analizados e informados con posterioridad" a la información ya documentada.

En el registro de las oficinas de Forestalia en la capital española, la Guardia Civil accedió en remoto a archivos pertenecientes a Ontañón. La UCOMA considera "importante señalar" el pasado como "director del Inaga y también director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón". Los agentes reflejan otro papel relevante, ya en la actualidad. Ontañón figura como "apoderado solidario en numerosas empresas promotoras de proyectos de energías renovables, bajo el nombre de Energías Renovables de..., pertenecientes al Grupo Forestalia".

La investigación de la Guardia Civil en la sede madrileña del gigante aragonés de las renovables, situada en la calle Ortega y Gasset, sirvió a los agentes para localizar el despacho de Ricardo Samper, hermano del dueño de la mercantil. También encontraron un ordenador "que es utilizado para acceder a los archivos de la nube del usuario Luis Marruedo". El exviceconsejero de Medio Ambiente y exdirector general de Desarrollo Rural en la DGA ha aparecido anteriormente en la investigación por su vinculación a Athmos Sostenibilidad, la consultora de renovables que poseía junto a Alfredo Boné (exconsejero de Medio Ambiente) y Ana Cristina Fraile (exjefa de gabinete de Boné). Los tres, figuras de renombre en el Partido Aragonés, vendieron su empresa a Fernando Samper, a través de Nearco Renovables, por cuatro millones de euros.

"Además de esta adquisición por parte de Nearco Renovables, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, pasaron a formar parte del grupo Forestalia. Como ya se ha explicado en anteriores diligencias", recuerda la Guardia Civil. La investigación de la UCOMA sobre esta operación se basa en que "estaría muy por encima del valor real de la misma, habida cuenta principalmente de su importe neto de su cifra de negocios o su total activo (práctica totalidad en líquido), basándose su actividad, en contratos o acuerdos con una única sociedad, casualmente del grupo Forestalia".

La UCOMA abrió nuevas diligencias vinculadas a los registros que llevó a cabo el martes de la semana pasada. Además de varias sedes de Forestalia o de empresas vinculadas a esta mercantil, la Guardia Civil también entró en la casa de Fernando Samper, dueño de la energética.