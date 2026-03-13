El caudal del Ebro obliga a cambiar la búsqueda en barcas de Pablo Cebolla por una batida en las orillas
Los familiares y amigos del joven desaparecido han convocado a los voluntarios este sábado en el embarcadero de Vadorrey a las 10.00 horas
El caudal del Ebro ha obligado a cambiar la búsqueda en barcas de Pablo Cebolla prevista para este sábado por una batida por las orillas del cauce a su paso por Zaragoza. Los familiares y amigos del joven desaparecido han convocado a los voluntarios en el embarcadero de Vadorrey a las 10.00 horas con el objetivo de encontrar pistas que permitan de con el paradero del joven vecino de Alhama de Aragón desaparecido hace justo cuatro semanas.
El operativo, en el que participarán miembros de los Bomberos de Zaragoza y de la Policía Nacional pretende recorrer los lugares en los que se pueda detectar la presencia del joven de 20 años después de que se perdiera su pista en el embarcadero del Club Náutico cuando cayó al cauce del río la madrugada del 13 de febrero.
En el cartel de movilización se anima a todos los voluntarios a acceder a un grupo de WhatsApp a través del código QR para compartir la información que se pueda recoger. Es la segunda batida que se organiza en los últimos días después de que el pasado cinco de marzo medio centenar de personas se desplazaran hasta la Ribera Baja del Ebro para revisar el tramo del río comprendido entre los núcleos de El Burgo de Ebro y Pina de Ebro.
En aquella ocasión, los voluntarios se dividieron en pequeñas cuadrillas para cubrir aproximadamente cinco kilómetros por grupo una vez que partieron desde el polígono industrial 'El Espartal'. A partir de las 16.15 horas se citó allí a los voluntarios para organizar la jornada, de tal forma que se les facilitó un mapa de la zona para rastrear las orillas y las isletas que se forman en el centro del cauce. A todos ellos también se unieron bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) entre la presa de Pina hasta el barrio de La Cartuja.
La UME ha sido el último cuerpo en sumarse a las labores de búsqueda de Pablo Cebolla, desaparecido desde la madrugada del pasado 13 de febrero en Zaragoza. Forman parte del operativo actual equipos de búsqueda subacuática, equipos cinológicos de búsqueda de restos humanos, equipos RPAS y equipos de búsqueda en orillas. Por su parte, Ares Miguel Tiziano, de 20 años y con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lleva desaparecido en Zaragoza desde el pasado 20 de noviembre.
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