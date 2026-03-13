El dueño del hostal ilegal de Parque Roma en Zaragoza era el cabecilla de una trama que estafó a 5.000 migrantes: hay 61 detenidos

El promotor del hostal ilegal de Parque Roma en Zaragoza es un viejo conocido de la Policía Nacional. Con varias detenciones a sus espaldas por el alojamiento en condiciones insalubres de centenares de trabajadores sin papeles, la investigación de las autoridades ha permitido determinar que es el cabecilla de una trama de falsificación de documentos y regularización de migrantes que ha estafado a más de 5.000 personas en ciudades de toda España.

El entramado contaba con miembros dedicados de manera exclusiva a la falsificación de documentos, por los que llegaban a cobrar hasta 10.000 euros. Según han difundido este viernes, en una operación conjunta de la Policía Nacional con la Agencia Tributaria han sido detenidas 61 personas en Zaragoza, Barcelona, Huesca y Teruel, entre ellos los principales cabecillas de la red.

La organización una organización criminal desarticulada estaba asentada principalmente en la provincia de Zaragoza. Sis miembros se dedicaban, presuntamente, a facilitar documentación falsa a migrantes con el objetivo de regularizar su situación administrativa en nuestro país. El entramado, que contaba con miembros especializados dedicados a la falsificación de documentos por los que cobraban hasta 10.000 euros, habría beneficiado con su actividad ilícita a más de 5.000 migrantes. La operación policial, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, ha concluido con el arresto de 61 personas en las provincias de Zaragoza (56), Barcelona (2), Huesca (2) y Teruel (1), entre las que se encuentran los principales responsables de la red criminal. Esta misma semana ha sido detenida otra persona más en la ciudad de Lorca.

La investigación policial se inició tras detectar un incremento significativo en las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal formuladas por ciudadanos en situación irregular de diversas nacionalidades. En el análisis preliminar de dichas solicitudes se detectó la aportación de documentación carente de autenticidad, destinada a acreditar de manera fraudulenta el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación de este tipo de autorizaciones.

Una de las personas afectadas en el hostal ilegal de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Las irregularidades en el hostal ilegal de Zaragoza también fueron claves para detectar la trama, pues gracias al espacio, en el que se hacinaban multitud de migrantes se recibieron algunas denuncias clave sobre la insalubridad, irregularidades administrativas y conflictos sociales.

Las múltiples pesquisas realizadas por los agentes permitieron constatar la existencia de una organización criminal de carácter internacional asentada en España, principalmente en la provincia de Zaragoza, aunque con ramificaciones en otras provincias como Alicante, Murcia y Huesca. Esta red se dedicaba a captar ciudadanos en situación irregular de diferentes nacionalidades y guiarlos en todos los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización administrativa. Para ello, la organización recurría sistemáticamente a la falsificación de documentos esenciales para la presentación de las solicitudes

La organización contaba con una extensa red de colaboradores encargados de identificar y captar a ciudadanos extranjeros ya asentados en territorio nacional que buscaban regularizar su situación administrativa. A dichos individuos se les ofrecía la posibilidad de gestionar autorizaciones de residencia incluso sin necesidad de desplazamiento físico, mediante el envío de copias de pasaportes, empadronamientos obtenidos a distancia, aperturas de cuentas bancarias y la obtención de certificados médicos, entre otros documentos utilizados para simular el cumplimiento de los requisitos legales.

Contratos de trabajo falsos

Para la elaboración de empadronamientos fraudulentos empleaban varios métodos, desde la presentación de falsificaciones de documentos de identidad y las autorizaciones de los propietarios de los domicilios donde empadronaban, hasta el conocido método llamado look‑a‑like, mediante el cual se presentaban individuos con parecido físico a la persona a empadronar, evitando así la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español. Con este fin, los miembros de la organización transportaban e intercambiaban documentación ajena -incluidos pasaportes- percibiendo cantidades económicas adicionales por dicha actividad.

Asimismo, se detectó la existencia de empresas pantalla utilizadas para justificar ingresos en España por parte de los clientes de la organización, así como para formalizar contratos laborales inexistentes y tramitar altas en la Seguridad Social que eran anuladas pocos días después, con el único propósito de aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia.

Más de 5.000 migrantes

Los pagos exigidos por la prestación de estos servicios oscilaban entre 600 y 900 euros por la obtención de un empadronamiento fraudulento, entre 3.000 y 10.000 euros por la formalización de un contrato de trabajo ficticio y 500 euros por el transporte de los migrantes y la entrega de la documentación asociada. Se estima que desde el inicio de las actividades delictivas atribuidas a la organización criminal investigada, el número de inmigrantes en situación irregular que habrían recibido los documentos necesarios para iniciar los trámites de regularización en España superaría los 5.000.

Durante la operación policial se ha procedido a la detención de 61 personas de origen español, argelino y marroquí. Del total de detenidos, 18 son miembros de la organización criminal, mientras que el resto pertenece a la red clientelar. De igual modo, se ha llevado a cabo la entrada y registro en cuatro domicilios de Zaragoza, donde se ha incautado dinero en efectivo, documentos falsos, así como diversa documentación relacionada con los hechos narrados.

Cooperación institucional

Para el desmantelamiento de la organización criminal ha resultado esencial la estrecha y continuada colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya intervención permitió dotar a las unidades investigadoras de todos los medios materiales y documentales necesarios para el adecuado desarrollo de las diligencias policiales.

Gracias a esta cooperación institucional, se agilizó de manera significativa la obtención de información relevante, así como la localización, identificación y posterior detección de la totalidad de los individuos presuntamente implicados en la trama delictiva investigada. La coordinación entre los servicios municipales y los equipos policiales especializados constituyó un elemento determinante para asegurar la eficacia operativa, garantizar la integridad de la investigación y posibilitar la neutralización completa de la estructura criminal objeto de la actuación.