Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránReal ZaragozaTiempo ZaragozaVivienda ZaragozaGalletas AsinezHuelga médicos
instagramlinkedin

El ex alto cargo del Miteco investigado por el caso Forestalia señaló al socio de Santos Cerdán como la persona que le presentó "una inversión en proyectos de energías renovables"

Eugenio Domínguez explicó a la Guardia Civil, durante la entrada en su domicilio, cómo se acercó a la supuesta trama de Forestalia

El exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Miteco, Eugenio Jesús Domínguez.

El exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Miteco, Eugenio Jesús Domínguez. / UNIÓN ESPAÑA FOTOVOLTAICA

Sergio H. Valgañón

A. T. B.

Zaragoza

Eugenio Jesús Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica, fue el único de los seis detenidos que declaró ante la Guardia Civil el pasado martes, dentro de la operación Perserte que ese día entró en hasta doce localizaciones vinculadas a la supuesta trama de Forestalia. El ex alto cargo en el Miteco y su mujer, Montserrat Heredero, que copió su declaración, contaron a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) cómo se incorporaron al engranaje empresarial. Y Domínguez señaló a Antxón Alonso, empresario navarro y socio de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo.

Domínguez, que acompañó a los agentes en el registro de su domicilio en Madrid, admitió ante los agentes que "a raíz de su actividad profesional desarrollada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mantuvo diferentes contactos con D. Ignacio Emilio López-Galiacho Perona". Según el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este diario, López-Galiacho es el CEO de la consultora Altacia, especializada en gestión medioambiental. Testigos que han ayudado a la investigación señalaron a la UCOMA que Domínguez "acudía asiduamente a realizar diferentes trabajos" a esta empresa. Una acción que otros testigos han dicho que hacía también con Forestalia, la empresa de Fernando Samper y centro de toda la investigación.

El antiguo responsable en el Miteco señaló que el jefe de Altacia le informó de "la posibilidad de invertir en temas relacionados con energías renovables y parques eólicos". Y que para llevar a cabo ese primer contacto con esas inversiones, López-Galiacho le puso en contacto con Antxón Alonso para "mantener conversaciones sobre los posibles proyectos mencionados anteriormente".

Tras esos contactos con el empresario al frente de Servinabar, Domínguez conoció a Roberto Pérez Águeda, presentado como "especialista en empresas que se dedican a la explotación de energía eólica", según recogen los informes de la UCOMA. Pérez Águeda, y su hermano Eduardo, también están siendo investigados en el caso Forestalia y la Guardia Civil los presenta como presuntos testaferros de Samper.

La Guardia Civil afirma que Pérez Águeda es quien presenta "la estructura societaria para desarrollar dichos proyectos de energías renovables". Domínguez y su esposa compraron, a raíz de esa reunión, participaciones en Caliope, mercantil del entramado empresarial, a través de otra empresa investigada, Dherco.

La compra se realizó ante el notario Javier de Lucas, también investigado por la Guardia Civil, y mediante la figura "acta de depósito", sin estar elevada a público. Domínguez, al ser preguntado por la UCOMA por la elección de este modo, respondió que fue "la manera en la cual Roberto Pérez Águeda le indicó que se haría".

Noticias relacionadas y más

La compraventa de participaciones en diferentes sociedades vinculadas al entramado mercantil fue el mecanismo elegido para "contraprestar" los servicios de Domínguez. El ex alto cargo del Miteco "sorprendentemente", según la Guardia Civil, participó presuntamente en los proyectos en los que había invertido "mediante el desarrollo de propuestas de Declaraciones de Impacto Ambiental durante su etapa en el Miteco". Según las primeras pesquisas de la Guardia Civil, Domínguez recibió unos 5,2 millones de euros gracias a "pagos ilícitos" a través de estas empresas pantalla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
  2. La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
  3. Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
  4. Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
  5. El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
  6. La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
  7. El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
  8. La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga

Escudo sin propaganda

Mañana seré feliz

Eugenio Domínguez señaló a Antxón Alonso como la persona que le presentó "una inversión en proyectos de energías renovables"

Eugenio Domínguez señaló a Antxón Alonso como la persona que le presentó "una inversión en proyectos de energías renovables"

Ebrosa tiene previsto construir "en el corto-medio plazo" una nueva promoción de 160 viviendas frente a Torre Zaragoza

Ebrosa tiene previsto construir "en el corto-medio plazo" una nueva promoción de 160 viviendas frente a Torre Zaragoza

Abandono del patrimonio del siglo XX: Hispania Nostra alerta del riesgo de ruina de la casa Pujol de Ejea y de una chimenea en Calamocha

Abandono del patrimonio del siglo XX: Hispania Nostra alerta del riesgo de ruina de la casa Pujol de Ejea y de una chimenea en Calamocha

De Ainzón (Aragón) a Tudela (Navarra) para ejercer como maestra: "He ganado en calidad de vida"

De Ainzón (Aragón) a Tudela (Navarra) para ejercer como maestra: "He ganado en calidad de vida"

Fernando Samper lleva desde 2025 empadronado en un piso de uno de sus supuestos testaferros

Fernando Samper lleva desde 2025 empadronado en un piso de uno de sus supuestos testaferros

El transporte aragonés alerta del impacto del petróleo y reclama ayudas urgentes al Gobierno: "Trabajar a pérdidas no es una opción"

El transporte aragonés alerta del impacto del petróleo y reclama ayudas urgentes al Gobierno: "Trabajar a pérdidas no es una opción"
Tracking Pixel Contents