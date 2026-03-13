Fernando Samper lleva desde 2025 empadronado en un piso de uno de sus supuestos testaferros

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, está empadronado desde 2025 en una casa en Madrid propiedad de Roberto Pérez Águeda, uno de los supuestos testaferros de la trama que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) investiga sobre el entorno de la empresa aragonesa de energías renovables. La Guardia Civil, en las diligencias abiertas después de entrar en hasta doce ubicaciones diferentes el pasado 3 de marzo en el marco de la operación Perserte, recoge esta situación de la que "se desconoce el motivo".

Los agentes de la Guardia Civil se percataron de esta anomalía en el registro de Fundasoft SL, otra de las empresas que forman parte del entramado investigado. Los agentes hablaron con la persona que reside en su interior, que admitió ante los guardiaciviles de la UCOMA que está "de alquiler desde hace tres años". El morador mostró a los agentes el contrato de arrendador y el último pago del alquiler. Aunque su arrendatario fue en origen Whitmore Corporate SL, desde la prolongación del contrato el arrendador es Fundasoft, empresa de la trama y que tiene como administrador a Roberto Pérez Águeda, una de las personas detenidas el pasado 3 de marzo. "De esta manera, queda fehacientemente constatado que, en dicha dirección se encuentra un domicilio particular cuyo residente no tiene relación laboral con la mercantil objeto del registro, careciendo de algún tipo de actividad laboral o mercantil al respecto", acotan los agentes sobre la sede de esta mercantil.

Los mismos miembros de la UCOMA reflejan en su informe que en la urbanización en la que se encuentra ese domicilio hay otro piso propiedad de Roberto Pérez Águeda, en el que según los datos del buzón y del padrón vive uno de sus hermanos junto a una mujer. Ambos quedan fuera de la investigación. Lo que sorprende a los agentes es que "desde el año 2025 aparece empadronado en dicha dirección Fernando Samper Rivas".

Los responsables de la Benemérita participantes en la elaboración de ese informe señalan que "se desconoce el motivo" por el que Samper "ha cambiado su padrón". El mismo texto incluye que "no se tiene constancia de que realmente haya cambiado su domicilio habitual", que localizan en Zaragoza. El mismo 3 de marzo, otros agentes de la UCOMA intervinieron en la casa de Samper en la capital aragonesa, dentro del marco de la misma operación, y recogieron para su investigación el teléfono personal del presidente de Forestalia, un organigrama de la dirección de la empresa y un contrato firmado entre Samper y Ana Cristina Fraile, exjefa de gabinete de Alfredo Boné y dueña hasta 2018 de Athmos Sostenibilidad, empresa vendida al empresario aragonés por cuatro millones de euros.

Los agentes que entraron en la sede de Fundasoft afirman que el empadronamiento de Samper en un piso propiedad de Roberto Pérez Águeda deja "evidente que debe existir una relación de confianza que sobrepase los límites laborales". Y más cuando se da "sin que parezca que resida ahí de forma habitual".

"Falta de actividad" en "mercantiles pantalla"

El segundo de los registros que dio información sobre la organización de la trama a la Guardia Civil fue el de la sede de Caliope y Babieca, otras dos mercantiles implicadas en el entramado societario. "Se trata de un inmueble en el cual, no se aprecian indicios de actividad laboral alguna; se trata de una vivienda de uso residencia", aseguran los agentes, que se entrevistaron con los dos inquilinos. No hicieron el registro por "apreciarse que el mismo no presenta interés para las diligencias en curso" ni "guardar relación directa con los hechos investigados". Las personas que vivían en esa casa manifestaron "desconocer cualquier vinculación con las mercantiles referidas anteriomente".

"Por todo lo anterior, y observando que no se ha registrado ningún cambio de domicilio social de las mercantiles relacionadas con dicho domicilio, queda totalmente documentado y acreditado la falta y ausencia de cualquier tipo de actividad laboral o mercantil en el mismo", aseveran los agentes, que entienden a partir de ese momento que Caliope Energy Greem, Caliope Smart Energy y Babieca Investment Renewable "pudieran ser mercantiles pantalla, creadas ad hoc".

Según los agentes, la creación de estas mercantiles habría servido a la supuesta trama de Forestalia para completar "los fines de presunto pago a Eugenio Domínguez como contraprestación de sus comportamientos, presuntamente delictivos".