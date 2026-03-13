Interceptadas más de dos toneladas de cable de cobre en Fraga: investigan a dos hombres

La Guardia Civil investiga a dos hombres de 25 y 27 años, vecinos de la provincia de Girona, como presuntos autores de un delito de receptación, después de interceptar en la autopista AP-2, en el término municipal de Fraga (Huesca), una furgoneta que transportaba 2.335 kilos de cableado de cobre sin justificar su origen.

Los hechos se remontan al 9 de febrero, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga, que realizaba labores de vigilancia y control en la autopista, detectó la circulación de una furgoneta que presentaba una anomalía en la carrocería. Ante esta circunstancia, los agentes dieron el alto al vehículo para inspeccionarlo.

Tras identificar a sus dos ocupantes, los guardias civiles comprobaron que en la zona de carga transportaban una gran cantidad de cableado de cobre. El material presentaba signos evidentes de manipulación, ya que estaba desforrado, agrupado en paquetes y preparado para su traslado. En el interior de la furgoneta también fue localizado un bidón de gasóleo.

Ni el conductor ni su acompañante pudieron acreditar el origen ni el destino de la mercancía, por lo que los agentes procedieron a intervenir el material, cuyo peso ascendía a 2.335 kilos y cuyo valor estimado en el mercado ronda los 40.000 euros.

Investigación abierta para aclarar el origen del material

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos y determinar la procedencia del cableado. Como resultado de las primeras actuaciones, se procedió a investigar a los dos ocupantes del vehículo como posibles autores de un delito de receptación.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia número 2 de Fraga, ante el que los investigados deberán comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial.

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Mientras tanto, los agentes continúan con las gestiones para tratar de localizar e identificar a otras posibles personas implicadas y concretar la procedencia del material intervenido.