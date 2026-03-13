Investigada una conductora en Calamocha por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida en la A-23

Sobre las 18,00 horas del día 10 de marzo, durante la realización de un dispositivo operativo en la Autovía A-23 a la altura de la localidad de Calamocha, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sorprenden a una conductora de un turismo, la cual, tras ser sometida a la prueba de detección alcohólica, arrojó tasas de 1,19 mg/l y 1,20 mg/l de alcohol en aire expirado.

Tras ser dado el alto el vehículo, los agentes detectaron una evidente influencia alcohólica en la conductora, por lo que procedieron a realizarle las pruebas de detección etílica, arrojando tasas de impregnación alcohólica que superaba con creces el cuádruple de la tasa máxima para conductores generales, fijada en 0,25 mg/l de alcohol en aire expirado.

Por los citados hechos, fueron instruidas las correspondientes diligencias por parte del Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de Teruel, quedando el vehículo inmovilizado y siendo puesta la conductora a disposición de la autoridad judicial, Juzgado de Instrucción de Calamocha (TE), en calidad de investigada, siéndole imputado un delito contra la seguridad vial tipificado en el Art. 379 del Código Penal.

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas contempla penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta 4 años.