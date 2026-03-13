Teruel Existe cuestiona que la exministra Ribera desconociera el caso Forestalia

El portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha cuestionado este viernes que la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera desconociera la situación en la que se encontraba la tramitación de los expedientes de declaración ambiental a favor del grupo Forestalia para la instalación de parques de renovables en distintos puntos del país.

Guitarte ha hecho esta afirmación en una rueda de prensa en la que ha insistido en la necesidad de constitución de una nueva comisión de investigación en la Cámara aragonesa para depurar la existencia de responsabilidades políticas, en paralelo a la acción judicial llevada a cabo en torno a las presuntas irregularidades denunciadas en la tramitación de declaraciones de impacto favorables al proyecto del Clúster del Maestrazgo a cambio de mordidas.

Ha explicado que al margen de la implicación en el caso del ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) Eugenio Domínguez son necesarias "explicaciones" por parte del secretario de Estado de Energía, Hugo Morán, y de la propia exministra, comisaria europea en la actualidad.

"No nos creemos (en relación con Ribera) que no supiera nada, porque nosotros le informamos directamente", ha resaltado el responsable político, que ha añadido que a pesar de que su formación fue informada de que el proyecto del Clúster del Maestrazgo sería rechazado, finalmente fue aprobado en un Consejo de Ministros en el que, ha comentado, "estaba Pilar Alegría", secretaria general del PSOE en Aragón.

Ha lamentado, a este respecto, la falta de un posicionamiento claro en la causa judicial contra Forestalia por parte del Gobierno aragonés y de "algunas diputaciones provinciales", instituciones a las que ha hecho un llamamiento a personarse en el caso "si es que realmente están preocupados".

Comisión parlamentaria de investigación

En su comparecencia, el portavoz de Teruel Existe ha insistido en su petición de constitución de una nueva comisión de investigación en las Cortes de Aragón en torno a las energías renovables, tras el "fracaso" de la celebrada dos años antes, que, según ha añadido, estuvo "coartada" en todo momento en sus objetivos por los partidos mayoritarios, y en la que, a su juicio, "ni Podemos ni CHA se implicaron a fondo".

Ha criticado la falta de transparencia con la que se llevó a cabo esta comisión, a puerta cerrada y sin acceso aún a las grabaciones, y ha defendido que en la nueva propuesta su formación exigirá que se abra al público y que se permitan los interrogatorios directos en las comparecencias.

En su opinión, el reciente informe de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la falta de criterios y de transparencia en la gestión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) subraya la importancia y necesidad de llevar a cabo una nueva comisión de investigación, en paralelo a la investigación judicial, ya que, ha advertido, "la justicia no puede delimitar la política energética de una comunidad autónoma".

Ha valorado el apoyo de CHA a la constitución de esta comisión, pero ha instado a sus responsables a "dar explicaciones" por las razones por las que no se llevó a cabo ninguna iniciativa de ordenación contra los proyectos de Forestalia cuando la formación aragonesista formó parte de los anteriores gobiernos del socialista Javier Lambán, y por las que algunos de sus cargos hicieron uso de "puertas giratorias" para trabajar en este grupo empresarial.