El cabecilla de la trama del hostal ilegal de Parque Roma pudo estafar más de 5 millones de euros: Zaragoza es el epicentro del caso

La investigación de la trama de falsificación de documentos y regularización de migrantes que tenía como cabecilla al dueño del hostal ilegal de Parque Roma, en Zaragoza, continúa abierta y podría derivar en nuevas detenciones, después de que la Policía Nacional lleve prácticamente un año de investigación sobre estos hechos que se ha saldado con más de 60 detenidos entre Zaragoza, Barcelona, Huesca, Teruel y Lorca. La operación internacional, con detenidos de España, Marruecos y Argelia, se aprovechó de al menos 5.000 migrantes, la mayoría de ellos en Zaragoza capital. Pero también la cifra de víctimas puede verse incrementada, puesto que la operación sigue abierta y no se descarta que la red operase en más provincias españolas.

Fuentes de la Policía Nacional recordaron que el líder de la trama, un viejo conocido de las dependencias policiales, lleva en prisión desde enero, cuando fue detenido por esta misma causa. La última detención de la investigación se produjo este jueves, en Lorca (Murcia).

Fuentes del Instituto Armado señalan que "la inmensa mayoría" de los detenidos, así como de las víctimas, se encontraban en Zaragoza capital, que ha sido el epicentro de esta trama, desde donde el cabecilla trató de extender su modus operandi a otras provincias, como si de una empresa se tratase.

Los miembros de la organización criminal desarticulada se dedicaban, presuntamente, a facilitar documentación falsa a migrantes con el objetivo de regularizar su situación administrativa en España. El entramado, que contaba con miembros especializados dedicados a la falsificación de documentos por los que cobraban hasta 10.000 euros, habría beneficiado con su actividad ilícita a más de 5.000 migrantes. Así, el cabecilla de la trama pudo estafar unos 5 millones de euros a los migrantes, todos ellos en situación irregularidad y de extrema vulnerabilidad, de quienes se aprovechaba para enriquecerse.

Las alarmas saltaron en Zaragoza: hay 350 pisos investigados

La colaboración interinstitucional entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Policía Nacional ha sido clave para poder desarrollar toda la investigación y desmantelar esta organización criminal. De hecho, una de las primeras alarmas que desembocó en la investigación policial se produjo en el consistorio zaragozano, donde el sistema de registro del padrón emite "alarmas" cuando en una sola vivienda se registran más de once personas.

"La jefa del área, Carmen Corral, se da cuenta de que hay algo raro porque empiezan a saltar alarmas de este tipo, con unas circunstancias similares: se trataba siempre de personas de origen extranjero, con más de 11 personas inscritas en la misma vivienda", explica Alfonso Mendoza, concejal de Participación Ciudadana y Régimen lnterior, responsable del Padrón en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Otra circunstancia acabó por confirmar que algo no iba bien en los empadronamientos en Zaragoza: "Una señora vino a empadronar a su hija y, al sacar el volante de empadronamiento, le aparecieron empadronadas otras 8 personas en su casa de las que, evidentemente, no sabía nada", explica Mendoza.

Ahí empezó a investigarse este caso, a nivel municipal, y se observó que todos estos empadronamientos seguían "una pauta: presentaban un contrato que era un 'copia y pega' y entregaban el recibo del pago de una mensualidad en la misma sucursal de Barcelona", añade el concejal zaragozano.

Ante estas circunstancias, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se puso el caso en conocimiento de la Policía Nacional, que inició la investigación con una gran "discreción".

Según confirman fuentes municipales, la trama llegó a utilizar las direcciones de "más de 100 pisos" para empadronar fraudulentamente a esos 5.000 migrantes. "No querían en ningún caso habitar los pisos, solo querían el papel del empadronamiento que les daba acceso a otros servicios sociales, como la sanidad", indica Mendoza. Pero la pericia de estos estafadores les llevó a incluir, no solo a domicilios particulares en los que los mismos propietarios desconocían esta situación, sino que recurrían también a "viviendas colectivas" que habitualmente son utilizadas por oenegés, y emitían "empadronamientos que no eran reales".

Tal y como confirma Mendoza, la investigación en este ámbito no ha culminado. Solo en la ciudad de Zaragoza se están investigando 255 viviendas colectivas, y por ahora, la inspección ha podido realizarse en 65 de ellas. "Hay cerca de 2.400 personas afectadas y se ha detectado que 1.158 personas que estaban empadronadas en estas viviendas ya no residían allí", indica Mendoza.

En estos momentos, el personal del Padrón de Zaragoza sigue inmerso en una tarea "muy ardua" para depurar el padrón y aclarar qué personas realmente están inscritas donde residen, cuáles se inscribieron para obtener papeles fraudulentamente, o cuáles cambiaron de domicilio sin registrarlo.