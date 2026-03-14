Carlos Ontañón figura como apoderado en más de 50 empresas vinculadas a Fernando Samper

Carlos Ontañón, el primer director de la historia del Inaga, figura como apoderado en más de 50 empresas vinculadas a Fernando Samper, dueño de Forestalia. El ex alto cargo del Gobierno de Aragón, al frente del instituto de gestión ambiental entre 2003 y 2012, es directivo de la empresa aragonesa de energías renovables desde 2018 y está considerado una figura de "especial relevancia" en el desarrollo de la mercantil en la comunidad y en la relación que esta tiene con el Inaga. La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), estudia desde esta semana el papel que Ontañón podría haber tenido en la supuesta trama que investiga a Forestalia.

Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), Ontañón está activo en 53 empresas, bien como apoderado, bien como apoderado solidario. La mayor parte de estas responsabilidades las asumió en 2019, un año después de unirse al conglomerado en empresarial de Fernando Samper. Sin embargo, en casos como en el de Energías Inagotables de Gladiateur 10, asumió ese apoderamiento solidario en septiembre de 2025. Por el camino, en estos seis años, ha dejado cargos en algunas sociedades y ha ido asumiendo en otras.

La mayor parte de estas mercantiles tienen como eje, como administrador o como socio, a Fernando Sol SL, una de las empresas centrales de Fernando Samper, utilizada en el mundillo de las energías renovables, pero también para centralizar inversiones en el sector inmobiliario o de terrenos.

En el registro de las oficinas de Forestalia en Madrid, la Guardia Civil accedió en remoto a archivos pertenecientes a Ontañón. El exdirector del Inaga figura como "apoderado solidario en numerosas empresas promotoras de proyectos de energías renovables, bajo el nombre de Energías Renovables de... pertenecientes al Grupo Forestalia".

La nómina de apoderados en estas empresas también saca a la luz otros nombres conocidos en el caso Forestalia. Aparte de Fernando Samper Rivas, presidente de Forestalia, también aparece el nombre de Luis Marruedo, exviceconsejero de Medio Ambiente y exdirector general de Desarrollo Rural. El histórico representante del Partido Aragonés apareció entre las pesquisas de la UCOMA por la venta de Athmos Sostenibilidad, una consultora especializada en energías renovables, por cuatro millones de euros. Marruedo estaba al frente de la empresa con otros dos nombres asociados al PAR, como son Alfredo Boné (exconsejero de Medio Ambiente) y Ana Cristina Fraile (exjefa de gabinete de Boné, cuando este estuvo en el Gobierno de Aragón). La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora para tener "trato de favor" en el Inaga.

Antes de ser director del instituto ambiental, Carlos Ontañón fue, entre 1999 y 2003, director general de Medio Natural. Un perfil siempre asociado al Medio Ambiente para un ingeniero de montes que a finales del siglo XX acumulaba ya dos décadas de trabajo para las Administraciones estatal y autonómica. Fue también jefe de servicio de Espacios Naturales Protegidos, Caza y Pesca.

Años después de dejar la Administración pública, Carlos Ontañón fichó por Forestalia, el gigante aragonés de las renovables que ahora centra gran parte de los esfuerzos de la UCOMA. Y no lo hizo como un peón más, ya que el exalto cargo de la DGA ha llegado a ser director de Transición y Medio Ambiente en la empresa que preside Fernando Samper.

La Guardia Civil, en los últimos informes, cree que la de Ontañón es una figura que "adquiere especial relevancia" con las últimas pesquisas. Los agentes de la Guardia Civil que entraron en la sede madrileña de Forestalia añaden a la investigación "información correspondiente con presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno de Aragón".

La UCOMA señala también a Ontañón, gracias a declaraciones de testigos, como una de las personas que mantenía relaciones "habituales, casi semanales" con Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. En esos encuentros participaba también el propietario de Forestalia, Fernando Samper. En el atestado que la Guardia Civil entregó la semana pasada al juez instructor se hace constar un apartado bajo el epígrafe de "relación preferencial con Grupo Forestalia". En él se alude a testimonios que describen "una relación que excede los cauces formales", "donde las decisiones públicas podrían estar influenciadas por intereses comerciales" de acuerdo a los testimonios recabados por los investigadores. Los agentes consideran que estas reuniones forman parte de la táctica de "presión y control" que la empresa de renovables habría llevado hacia el Inaga: "Los testimonios sugieren un patron sistemático de influencia diseñado para alinear las resoluciones técnicas del Inaga con los intereses de la dirección y de promotores específicos".