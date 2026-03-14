Familiares y amigos se suman a una nueva batida para localizar a Pablo Cebolla, el joven desaparecido hace un mes en Zaragoza: "No dejaremos de buscar"

La búsqueda del joven Pablo Cebolla, desaparecido hace un mes en Zaragoza, se ha retomado este sábado en el entorno del embarcadero de Vadorrey. El dispositivo de búsqueda, en el que participan los bomberos de la ciudad y la Policía Nacional, trata de localizar pistas sobre el paradero de este vecino de Alhama de Aragón que fue visto por última vez en el entorno del Club Náutico. "Tenemos que hacer presión para que no se deje de buscar", asegura uno de los portavoces del entorno, Javier Arcos.

El joven, según recogieron las cámaras de seguridad, cayó al cauce del río la madrugada del 13 de febrero. El objetivo del recorrido, en marcha desde las diez de la mañana, es ampliar la cobertura del recorrido con el mayor número de personas para aumentar las posibilidades de localizar cualquier indicio. La iniciativa busca complementar el dispositivo oficial y reforzar la búsqueda con todos los medios disponibles.

Los grupos de búsqueda tratan de revisar a fondo las áreas que no se pueden divisar en barca desde el cauce de río. Aprovechando que está bajando el nivel del Ebro se han retirado ramas y se está entrando "a fondo" en la maleza" para no dejar ninguna zona sin cubrir.

La búsqueda se extenderá hasta las cuatro de la tarde en el tramo entre el puente de Piedra y el puente de la autovía. "Es difícil saber dónde estará el cuerpo, pues todavía hay mucho volumen de agua y puede haber sido arrastrado hasta Mequinenza, pero nuestra obligación es no dejar pasar cualquier oportunidad de búsqueda", indican.

Es la segunda batida que se organiza en los últimos días por familiares y amigos después de que el pasado cinco de marzo medio centenar de personas se desplazaran hasta la Ribera Baja del Ebro para revisar el tramo del río comprendido entre los núcleos de El Burgo de Ebro y Pina de Ebro.

WhatsApp Image 2026-03-14 at 10.56.18 (1).jpeg / Jaime Galindo

En aquella ocasión, los voluntarios también se dividieron en pequeñas cuadrillas para cubrir aproximadamente cinco kilómetros por grupo una vez que partieron desde el polígono industrial 'El Espartal'. A partir de las 16.15 horas se citó allí a los voluntarios para organizar la jornada, de tal forma que se les facilitó un mapa de la zona para rastrear las orillas y las isletas que se forman en el centro del cauce. A todos ellos también se unieron bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) entre la presa de Pina hasta el barrio de La Cartuja.

En este tiempo, además de estos grandes rastreos, los familiares y amigos no han dejado de recorrer las zonas por las que podría haber pasado Cebolla con la intención de encontrar indicios que den respuesta a una incertidumbre que se alarga desde hace cuatro semanas.