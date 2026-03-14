La Guardia Civil señala a Fernando Samper como líder del caso Forestalia y por fomentar "puertas giratorias"

Las empresas y personas que componen el caso Forestalia, la supuesta trama que habría beneficiado al crecimiento de la empresa aragonesa de energías renovables y habría facilitado la creación de proyectos como el Clúster del Maestrazgo, tienen un centro. O al menos así lo ve la Guardia Civil, que en uno de sus últimos informes atribuye a Fernando Samper, presidente de la empresa que protagoniza el caso, el "liderazgo de la organización criminal" que supuestamente habría creado para beneficio de Forestalia. El empresario aragonés también es señalado por llevar a cabo "prácticas de puertas giratorias", "uso de testaferros" o participación en "un carrusel societario" para ocultar el supuesto entramado.

Una información que deriva de la diligencia de imputación a Samper, en la que la Guardia Civil imputa al empresario aragonés delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho activo. La UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) considera que Samper realizaba "prácticas de puertas giratorias" porque "reforzaba sus vínculos integrando como directivos en el grupo a ex altos cargos de medio ambiente (como Alfredo Boné o Luis Marruedo) inmediatamente después de que estos dejaran sus puestos públicos". La Guardia Civil lo interpreta como "una recompensa por los tratos de favor otorgados".

El "liderazgo en la organización criminal" que se le atribuye por varios motivios. La Guardia Civil presenta a Samper y a Forestalia como "los beneficiarios finales del desarrollo de proyectos de energía renovables a pesar de sus altos impactos ambientales". También considera que los hermanos Pérez Águeda, los supuestos testaferros del entramado, tenían "una relación de subordinación y confianza que podía traspasar los límites laborales". En este aspecto, la UCOMA cita esa mayor relación basándose en el empadronamiento de Samper en la vivienda de uno de los dos hermanos, aunque haya seguido viviendo en Zaragoza.

Para los agentes, la trama estaba "jerarquizada, estable y profesionalizada". E incluye en esos aspectos las reuniones "casi semanales" de Samper con directivos del Inaga, dentro de un epígrafe de "acceso privilegiado y presión política". Además, la Guardia Civil destaca una vez más "la fragmentación" de los proyectos, es decir, parques eólicos juntos de menos de 50 MW para aprobarlo en la comunidad autónoma y no necesitar el visto bueno del ministerio.

Blanqueo de capitales y cohecho activo

La UCOMA imputa el delito de blanqueo de capitales a Samper porque ve al empresario aragonés como partícipe en "el diseño de una arquitectura mercantil y notarial opaca", con la intención de "ocultar" el movimiento de las ganancias.

La Guardia Civil vuelve hablar de "carrusel societario", incluyendo firmas como Caliope o Babieca, que "servían para ocultar el verdadero beneficiario final de las concesiones eólicas". La UCOMA Acusa a Samper de tener como "testaferros" a los hermanos Pérez Águeda y también afeca la "ocultación notarial deliberada".

El último delito que se le imputa al presidente de Forestalia es el de cohecho activo. Lo hace en base a "la entrega de activos financieros", que la Guardia Civil ve en la venta de la mercantil Fuentes de Energía de Fumarel a Caliope Innova, la empresa utilizada por los Pérez Águeda dentro de la trama. "El grupo Forestalia es señalado como el principal y casi exclusivo beneficiario de un trato privilegiado en la tramitación de expedientes ambientales", asevera la UCOMA por "el interés directo" de la firma de Samper de participar en este entramado.