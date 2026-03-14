Los tres detenidos por el crimen de Plasencia de Jalón pasan a prisión provisional

Los tres detenidos por el asesinato de un joven de 29 años en Plasencia de Jalón han pasado este sábado a prisión provisional. Así lo ha decretado la jueza titular del Juzgado número 2 de La Almunia de Doña Godina. Fuentes del caso han confirmado a este diario este movimiento, un nuevo paso dentro del desarrollo de un suceso que comenzó el pasado mes de diciembre, con el hallazgo de un cadáver calcinado junto al parque fotovoltaico de la localidad.

Los detenidos Rafael G.C. (alias Pato), Salvador G. G. y José G. H. se han negado a declarar ante la jueza instructora del caso. Al término de la comparecencia, en la que han estado presentes el Ministerio Fiscal, el letrado de la acusación particular y los letrados de los detenidos, la instructora ha dictado autos de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para cada uno de ellos como posibles autores de un delito de homicidio. El abogado de la familia de la víctima, Javier Elía, ha confirmado en conversación telefónica la medida tomada por la jueza este sábado. A este respecto en los autos de prisión provisional dictados aclara la instructora que las diligencias judiciales que “nos ocupan son inicialmente de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación del hecho, a asesinato, siendo el propio Ministerio Fiscal el que en la comparecencia de prisión ha calificado los hechos como un presunto delito de asesinato, delito que reviste penas de hasta quince años de prisión”.

Sobre la prisión decretada para los detenidos expresa en sus autos la instructora que dada la cuantiosa información que obra en la causa “existen motivos bastantes para considerarlos -a cada uno de ellos- criminalmente responsables del delito” que se investiga. Por ello, y para asegurar la presencia de los investigados en el proceso “ya que puede inferirse racionalmente un riesgo de fuga”, para evitar que pudieran realizar ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes o que puedan actuar contra bienes jurídicos de la víctima, es por lo que decreta su prisión provisional.

Dentro de la investigación judicial el pasado día 12 de marzo la jueza autorizo a la Guardia Civil la entrada y registro en cinco domicilios: 1 en Paterna (Valencia), 2 en Lumpiaque, otro en Bárboles y otro en Grisén, estos últimos de la provincia de Zaragoza.

La muerte de Beny, hombre casado y con cuatro hijos, tuvo lugar la noche del dos de diciembre. Trabajadores de un parque fotovoltaico encontraron en La Lomaza, un paraje a unos tres kilómetros de Plasencia de Jalón, el cuerpo calcinado del joven de 29 años. Sobre las 10.15 horas de aquel 2 de diciembre llamaron a la Guardia Civil al haber encontrado un cuerpo inerte de un varón, que resultó ser Beny, vecino de Urrea de Jalón. Su desaparición se había denunciado unos días atrás.

El paraje La Lomaza se trata de una zona bastante alejada del pueblo en la que se ha aprovechado para impulsar grandes parques fotovoltaicos junto a otros parques eólicos. De hecho, fueron unos trabajadores de Levitec, la entidad que gestiona estas instalaciones de renovables, quienes encontraron el cadáver y dieron la voz de alarma. Los restos del incendio seguían siendo visibles horas después. A unos 300 metros se encontraba el vehículo de la víctima, también calcinado aquella noche.

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Los investigadores del caso darán el próximo lunes una rueda de prensa para ofrecer el resultado de la resolución del asesinato de Beny. Junto a los agentes investigadores estarán el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el general jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Jesús Orantos, y el Coronel Jefe de la Comandancia de Zaragoza, Rafael Campos.