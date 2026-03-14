Tres empresas "pantalla" del caso Forestalia se localizan en un piso habitado de 45 metros cuadrados en Madrid

Tres empresas "pantalla" del caso Forestalia tienen como domicilio social un piso de 45 metros cuadrados en Madrid. Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil que participaron en el registro de sedes investigadas en la operación Perserte lo descubrieron el pasado martes 3 de marzo, con la entrada en hasta 12 localizaciones. Un piso habitado por una pareja que desconoce el nombre de Caliope Energy Greem, Caliope Smart Energy y Babieca Investment Renewable, que se localizan en el lugar en el que ellos duermen cada día.

"El registro realizado en la dirección mencionada, se trata de un inmueble en el cual, no se aprecian indicios de actividad laboral alguna; se trata de una vivienda de uso residencial"·, comienza el informe de la UCOMA. Los agentes no llegaron ni a registrar las estancias porque apreciaron que "no presenta interés para las diligencias en curso, al constituir domicilio de personas ajenas" a las que están siendo investigadas en el caso Forestalia. La Guardia Civil certificó que los dos residentes "no guardan relación directa con los hechos investigados".

La UCOMA refiere en su análisis que el piso está compuesto por "un salón con cocina integrada, dos habitaciones (una destinada a tendedero y el otro dormitorio principal) y un cuarto de baño". Los agentes señalan que la superficie "aproximada está entre 40 y 45 metros cuadrados". También, que los dos inquilinos viven de alquiler en ese lugar desde diciembre de 2025.

La presunta trama, que estudia delitos de prevaricación, cohecho u organización criminal, utiliza, supuestamente, un piso en el que los inquilinos manifestaron "desconocer cualquier vinculación con las mercantiles" en una entrevista con la Benemérita. "Por todo lo anterior, y observando que no se ha registrado ningún cambio de domicilio social de las mercantiles relacionadas con dicho domicilio, queda totalmente documentado y acreditado la falta y ausencia de cualquier tipo de actividad laboral o mercantil en el mismo", resumen los agentes, que insiste en que las dos filiales de Caliope y Babieca pudieran ser "mercantiles pantallas, creadas ad hoc, para la constitución del entramado mercantil".

Una conexión de empresas que la Guardia Civil cree que se habría creado previamente y acordado para "el presunto pago a Eugenio Domínguez -ex alto cargo del Miteco- como contraprestación de sus comportamientos, presuntamente delictivos".

Caliope Innova, en un piso con una conexión

Estas tres mercantiles no son las únicas alojadas en domicilios. La Guardia Civil encontró el pasado 3 de marzo, durante el registro a doce localizaciones vinculadas a la presunta trama de Forestalia, que Caliope Innova, la matriz de dos de las firmas anteriormente localizadas en Madrid, también se sitúa en un piso. En este caso sí hay una pequeña conexión con los protagonistas e investigados en la operación Perserte.

La UCOMA describe en sus informes que en la sede de Caliope Innova se encontraron un piso en el que "no hay nada en el interior de la vivienda que pudiera ofrecer indicios de que la mercantil estuviera ejerciendo algún tipo de actividad tanto laboral como comercial en dicho domicilio". Finalizaron el registro sin intervenir, pero al hablar con los dos inquilinos descubrieron que la mujer que vivía ahí es hermana de la pareja de Eduardo Pérez Águeda, uno de los dos testaferros -el otro es su hermano Roberto- en los que se habría apoyado Fernando Samper para desarrollar este entramado empresarial.

En las mismas diligencias la Guardia Civil insiste en que no hay "actividad laboral o mercantil" vinculada a Caliope Innova. Los agentes infieren y dejan escrito en su texto que este domicilio es elegido solo como "instrumento para declarar el domicilio social" de esta empresa.