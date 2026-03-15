La estructura del caso Forestalia: "Jerarquizada, estable y profesionalizada"

Las pesquisas de la Guardia Civil sobre la investigación al gigante aragonés de las renovables empiezan a revelar una organización considerada «estable» y que sabía los resultados que quería obtener de sus actuaciones presuntamente delictivas. Los hermanos Pérez Águeda, Eugenio Domínguez y el notario Javier de Lucas completan el equipo de investigados.

Eugenio Domínguez: un técnico en el Miteco para hacer «resoluciones arbitrarias»

Eugenio Domínguez era el hombre dentro de la Administración General en el caso Forestalia. El alto funcionario contactado para que la trama funcionase y que, según la Guardia Civil, se encargaba de emitir «resoluciones arbitrarias» en favor del grupo aragonés de energías renovables. El perfil que la UCOMA ha realizado sobre Domínguez incluye «la elusión de registros oficiales», utilizando USBs personales para los trámites relacionados con Forestalia; la creación de «una vía paralela» dentro de la propia Administración y la «alteración de resultados técnicos», detectados por la Guardia Civil en los dos parques fotovoltaicos que forman parte del Clúster del Maestrazgo.

La UCOMA también ve que «planificó» cómo obtener beneficio y que usó «empresas pantalla» para recibir esos presuntos «pagos ilícitos» que Forestalia habría dado al alto funcionario en contraprestación por su apoyo desde dentro del Miteco.

Y todo ello dentro de una presunta organización criminal que tenía «sistemas» para funcionar y que «influía» en órganos. Movido con «una red de testaferros e intermediarios». Domínguez llegó a incorporar a su mujer, Montserrat Heredero, y a sus cuatro hijos para completar algunas operaciones.

Roberto Pérez Águeda: un «nexo operativo y administrativo» para hacer funcionar la red

Roberto Pérez Águeda fue la persona, según el propio Eugenio Domínguez, que ofreció al ex alto cargo del Miteco incorporarse a la trama. «Ofrecimiento de enriquecimiento», dice la Guardia Civil en sus informes, que también estudia la «recompensa por la firma favorable» y «el interés directo en el favor público», en un análisis que insiste en que Forestalia sería «el principal y casi exclusivo beneficiario» de la participación de Domínguez, auspiciada por Roberto, en la trama que se investiga en el seno de la UCOMA.

A Roberto se le presenta como el representante de «una arquitectura societaria de holding diseñada para dar apariencia de legalidad a activos procedentes de presuntos sobornos». Es decir, una pieza importante en el entramado para ocultar el movimiento de las empresas, «triangular los activos» y favorecer «la opacidad mercantil» de las acciones de las firmas implicadas, muchas consideradas «empresas pantalla».

La UCOMA también cree que es el encargado de «la coordinación de testaferros» y que tiene «posición estratégica en la red». Roberto es presentado como el responsable de las acciones de las empresas Caliope, sociedades hechas para transferir los supuestos pagos a Eugenio Domínguez.

Eduardo Pérez Águeda: un «intermediario clave» que conectó a Forestalia con el Miteco

«Intermediario clave o testaferro». Así define la UCOMA en sus informes a Eduardo Pérez Águeda, uno de los dos hermanos que se repiten en tantas sociedades cercanas a Fernando Samper y que participaron en el caso Forestalia uniendo personas que para que funcionaria el engranaje que investiga la Guardia Civil. En concreto, Eduardo es considerado el creador de «un carrusel societario» hecho para ocultar a través de mercantiles sin apenas actividad los pagos que supuestamente habrían hecho a Domínguez. También le vigilan por haber realizado «transacciones sin lógica empresarial», con hasta 5,2 millones de euros prestados desde una firma suya hacia otra que estaba a nombre de Domínguez.

Eduardo es analizado por la UCOMA como responsable de la organización y del «reparto de roles», además de ser parte de un engranaje que se basaba en la «sistematicidad y permanencia». Además, la Guardia Civil recuerda en su perfil que tiene nexos con la trama Koldo, a través de Servinabar.

El delito de cohecho que se le imputa se atribuye con base en favorecer de manera «casi exclusiva» al grupo Forestalia. Para la UCOMA es «una pieza angular en la canalización y ocultación del beneficio económico» de toda esta trama.

Javier de Lucas: otra «herramienta esencial» que no colaboró con la Guardia Civil

El gran desconocido, del que menos se ha hablado hasta ahora, es del notario Javier de Lucas. Otra «herramienta esencial» para el delito de blanqueo de capitales que la UCOMA le imputa dentro de la investigación que está llevando a cabo. Lo primero es «el uso anómalo de la figura del acta de depósito», por no anexar escritura pública. Pero también «la elusión de controles administrativos» y «la recurrencia sistemática»: hasta en 49 ocasiones repitió este tipo de operaciones De Lucas con empresas que aparecen en la operación Perserte.

Además, como notario, la Guardia Civil afea que este profesional madrileño practicara «elusión de los deberes de control para la prevención del blanqueo de capitales». Un delito que, presuntamente, estaría cometiendo.

La Benemérita también le considera parte de la organización criminal que se habría compuesto y con papel en «la arquitectura de ocultación» en la que se basaban muchos de los pasos que daban los participantes en el caso Forestalia.

Por último, se le achaca «obstrucción a la investigación judicial» y «falta de transparencia y cooperación», lo que hizo que los agentes tuvieran que asegurar las pruebas. Es el único investigado señalado por estas prácticas.