El juez retrasa los plazos para la paralización del Clúster del Maestrazgo hasta el 20 de marzo

La investigación de la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), sobre la empresa aragonesa de energías renovables Forestalia traspasa muchas fronteras institucionales. Mientras las pesquisas averiguan hasta dónde llegó la energética en el Miteco, de la mano de Eugenio Domínguez, o el papel que el Inaga tuvo en el crecimiento de la empresa de Fernando Samper en Aragón, el Clúster del Maestrazgo y su avance o paralización también están en el aire. No en manos de la Guardia Civil y sí en las del juez turolense que ha dado más tiempo a las partes personadas en el caso para ver qué hace con uno de los motivos por el que Forestalia fue denunciada.

El Clúster del Maestrazgo, el gran proyecto de energías renovables en Teruel que también investiga la UCOMA en su operación sobre Forestalia, está pendiente de una posible paralización. Juan José Cortés, juez del caso, citó en un primer momento a las partes para una vista el pasado viernes, pero un par de días antes, y ante la gran cantidad de documentación que ya está asociada al caso, decidió retrasar esa reunión con los abogados de los diferentes implicados en este pleito judicial.

Cortés dio cinco días de plazo más para estudiar, pero en una providencia que transmitió a las partes a mitad de la semana notificó que los plazos volverían a contar a partir del 20 de marzo. Es decir, que daba una semana más para que los distintos representantes pudieran estudiar y armarse una opinión sobre las diligencias de la Guardia Civil, que ya rozan los 2.000 folios. Aunque el Instituto Armado tiene claro que la investigación va para largo y queda mucho trabajo por su parte.

A partir de ese día 20, el juez tendrá cinco días para convocar a las partes y escuchar de su voz si piden la paralización o no del Clúster del Maestrazgo. El final de la próxima semana (el viernes será 27 de marzo) podría llegar con una primera decisión por parte del juez que cambie el destino a corto plazo del macroparque que está en el corazón de la investigación.

Algunas posturas ya se han definido. Tanto Teruel Existe como Vox, las dos partes políticas personadas en el caso, han solicitado en ruedas de prensa y a través de declaraciones ante los medios de comunicación que se paralice el Clúster del Maestrazgo. Es lógico que mantengan esta postura en la vista ante el juez y que los abogados que representan a las fuerzas políticas soliciten al juez que no puedan avanzar unas obras que, por otra parte, todavía no han comenzado. Pese a que la intención de CIP, el fondo danés que posee el parque tras comprarlo a Forestalia, era comenzar el año con los primeros movimientos de tierras y preparación del terreno para la llegada de los aerogeneradores.

También la Guardia Civil y la Fiscalía han dado a conocer también su petición de paralización. En el caso del Instituto Armado, esta medida cautelar fue solicitada al investigar como fraudulenta la tramitación del parque eólico más grande de España por seguir adelante con informes técnicos desfavorables que, supuestamente, omitió un alto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) a cambio de obtener participaciones en la misma empresa beneficiaria.

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El pasado día 10, la Fiscalía se sumaba a la petición de paralización después de analizar los primeros documentos de la investigación de la UCOMA. La comunicación al juez Juan José Cortés la hizo apoyada en un informe pericial en el que se alude a “daños medioambientes irreversibles” en el caso de que el proyecto eche a andar.