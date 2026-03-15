A prisión los tres detenidos por secuestrar a un joven en Ejea de los Caballeros: le agredieron con una pistola 'taser' y con alicates

Han ingresado en prisión las tres personas detenidas el pasado 10 de marzo en Borja por secuestrar a un joven en Ejea de los Caballeros, agredirle y reclamar dinero a sus allegados para su rescate. Tal y como confirman fuentes de la Guardia Civil, los tres detenidos ingresaron en prisión el pasado 12 de marzo, tras pasar a disposición judicial. Según han indicado, el móvil del secuestro fue una deuda pendiente de pago desde el pasado mes de enero, que los captores trataron de recuperar infringiendo dolor a la víctima y sus allegados.

Los hechos ocurrieron la noche del 9 de marzo, cuando la víctima se encontraba en un bar de Ejea de los Caballeros junto con unos amigos y entraron cuatro personas obligándole a salir del establecimiento tras darle un golpe en la cara y varios empujones. Una vez en la calle, el joven trató de huir logrando los autores darle alcance e introducirlo en un vehículo en contra de su voluntad. Tras el aviso de varios testigos que observaron como un grupo de personas introducía por la fuerza a una persona en un vehículo y abandonaban la localidad a gran velocidad, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda que daría resultados unas horas más tarde.

Tres horas después, los agentes localizaron a los sospechosos junto a la víctima en una zona de monte de la localidad de Borja, procediendo a la detención de tres personas y a la liberación del joven, el cual presentaba lesiones a consecuencia de los golpes recibidos. En la inspección del vehículo se localizó, bajo una de las ruedas traseras, un arma prohibida tipo 'taser', una llave de pugilato bajo el asiento trasero y, dentro del maletero, unos alicates y un bote de disolvente. La víctima fue trasladada a un centro de salud para asistirle de las lesiones que presentaba.

Una de las armas incautadas por la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Sustancias estupefacientes y armas

Horas después se efectuó un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís), sustancia de corte y elementos para la preparación y distribución de las dosis. También se intervino en esta actuación 2.000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

De la investigación realizada por los agentes, se determinó que el motivo del secuestro se debió a una deuda económica que la víctima tenía desde enero con los detenidos. Ante el impago de la misma, el joven sufrió amenazas de muerte desde entonces. Durante el cautiverio, la victima recibió golpes continuos y descargas eléctricas para obligarle a pagar la deuda pendiente.

Sustancias estupefacientes y armas incautadas por la Guardia Civil en los registros. / GUARDIA CIVIL

Además, los agresores utilizaron su teléfono móvil para hacerse pasar por él y contactar con personas de su entorno, a las que solicitaban dinero alegando una deuda urgente y advirtiendo de que su vida corría peligro si no se realizaba el pago. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de secuestro, lesiones, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La operación ha sido llevada a cabo por el equipo de Policía Judicial de Ejea de los Caballeros, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Tarazona (Zaragoza) y la Policía Local de Ejea.

El relato de los hechos

Tras la primera alerta a las 21.30 horas, el dispositivo que se estableció para su localización estaba compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana y USECIC de comandancia Zaragoza. Gracias a la información recabada durante dicho dispositivo la Guardia Civil logró localizar a los sospechosos y la víctima a la 1.30 horas de la madrugada en Borja. Las lesiones que presentaba la víctima consistían en hematomas por la zona del cuello, cara y piernas, y una herida sangrante en la mano.

La Guardia Civil ha determinado que, durante el trayecto y hasta que llegaron los agentes, la víctima recibió golpes continuamente y descargas eléctricas, cuyo dolor hizo que en un momento dado se desmayase.

Le retorcieron uno de los dedos de la mano con unos alicates y le golpearon la mano mientras dos de sus agresores lo sujetaban, amenazándolo incluso con hacerle beber disolvente y cortarle un dedo con los alicates si no pagaba la deuda. Además, sus agresores utilizaron su teléfono móvil y, haciéndose pasar por el, se pusieron en contacto con personas de su entorno solicitando dinero para pagar una deuda urgente y que, en caso de no pagarla, corría riesgo su vida.

Tras quedar a disposición judicial los detenidos, se decretó su ingreso en centro penitenciario de Zuera. Son tres varones de 23, 37 y 36 años, dos de ellos españoles y un polaco. A dos de los detenidos les constan antecedentes. La víctima es un joven rumano de 19 años.

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Gracias al aviso de colaboración ciudadana y el amplio dispositivo establecido por la Guardia Civil, se logró liberar a la víctima en un periodo de 3 horas.